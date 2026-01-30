Рейтинг@Mail.ru
Дом игрока "Манчестер Сити" ограбили во время матча Лиги чемпионов
Футбол
 
20:00 30.01.2026 (обновлено: 20:44 30.01.2026)
Дом игрока "Манчестер Сити" ограбили во время матча Лиги чемпионов
Дом игрока "Манчестер Сити" ограбили во время матча Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Дом игрока "Манчестер Сити" ограбили во время матча Лиги чемпионов
Дом защитника английского футбольного клуба "Манчестер Сити" португальца Рубена Диаша был ограблен во время матча Лиги чемпионов против турецкого "Галатасарая", РИА Новости Спорт, 30.01.2026
спорт
португалия
рубен диаш
манчестер сити
галатасарай
лига чемпионов уефа
футбол
португалия
спорт, португалия, рубен диаш, манчестер сити, галатасарай, лига чемпионов уефа
Футбол
Дом игрока "Манчестер Сити" ограбили во время матча Лиги чемпионов

Дом футболиста "Манчестер Сити" Диаша ограбили во время матча Лиги чемпионов

© официальный твиттер клуба "Манчестер Сити"Защитник "Манчестер Сити" и сборной Португалии Рубен Диаш
Защитник Манчестер Сити и сборной Португалии Рубен Диаш - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© официальный твиттер клуба "Манчестер Сити"
Защитник "Манчестер Сити" и сборной Португалии Рубен Диаш. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Дом защитника английского футбольного клуба "Манчестер Сити" португальца Рубена Диаша был ограблен во время матча Лиги чемпионов против турецкого "Галатасарая", сообщает Globo.
В среду "Манчестер Сити" на своем стадионе обыграл "Галатасарай" со счетом 2:0 в матче заключительного, восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов. Сам португалец не принимал участие во встрече из-за травмы. По данным источника, Диаш вернулся домой после матча в 23:10 по местному времени и обнаружил, что его особняк был ограблен. Мошенники украли ювелирные изделия, электронику, одежду и другие ценные вещи.
Александр Головин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Сафонов уберет Головина, а Моуринью добьет "Реал"? Огонь в "стыках" ЛЧ
Вчера, 15:00
Отмечается, что дом стоимостью около четырех миллионов фунтов стерлингов (4,6 млн евро) был оснащен камерами видеонаблюдения, сигнализацией и электрическими воротами. Полиция проводит расследование.
Диашу 28 лет. Он играет за "Манчестер Сити" с 2020 года, перейдя из португальской "Бенфики". В нынешнем сезоне провел 25 матчей в составе команды и забил два мяча. На его счету 74 игры и три гола за сборную Португалии.
Шары жеребьевки Лиги чемпионов - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"Монако" Головина сыграет с "ПСЖ" Сафонова за выход в 1/8 финала ЛЧ
Вчера, 14:26
 
Футбол
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
