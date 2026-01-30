Дом игрока "Манчестер Сити" ограбили во время матча Лиги чемпионов

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Дом защитника английского футбольного клуба "Манчестер Сити" португальца Рубена Диаша был ограблен во время матча Лиги чемпионов против турецкого "Галатасарая", сообщает Globo.
В среду "Манчестер Сити" на своем стадионе обыграл "Галатасарай" со счетом 2:0 в матче заключительного, восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов. Сам португалец не принимал участие во встрече из-за травмы. По данным источника, Диаш вернулся домой после матча в 23:10 по местному времени и обнаружил, что его особняк был ограблен. Мошенники украли ювелирные изделия, электронику, одежду и другие ценные вещи.
Отмечается, что дом стоимостью около четырех миллионов фунтов стерлингов (4,6 млн евро) был оснащен камерами видеонаблюдения, сигнализацией и электрическими воротами. Полиция проводит расследование.
Диашу 28 лет. Он играет за "Манчестер Сити" с 2020 года, перейдя из португальской "Бенфики". В нынешнем сезоне провел 25 матчей в составе команды и забил два мяча. На его счету 74 игры и три гола за сборную Португалии.