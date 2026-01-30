"Даллас" проиграл "Шарлотт" в НБА, несмотря на рекордную статистику Флэгга

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Шарлотт Хорнетс" одержал победу над "Даллас Маверикс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Далласе завершилась победой гостей со счетом 123:121 (33:20, 26:38, 34:35, 30:28). Самым результативным по итогам матча стал форвард "Маверикс" Купер Флэгг, оформивший дабл-дабл из 49 очков и 10 подборов. У "Хорнетс" больше всех очков набрал Кон Книппел (34). Новички НБА Флэгг и Книппел в прошлом сезоне вместе выступали за Университет Дьюка в NCAA.
Флэггу 19 лет. Он установил рекорд НБА по числу очков за матч в возрасте младше 20 лет.
"Шарлотт" (21 победа, 28 поражений) одержал пятую победу подряд и занимает 11-е место в таблице Восточной конференции. "Даллас" (19 побед, 29 поражений) идет 12-м на Западе.
В следующем матче "Шарлотт" примет "Сан-Антонио Спёрс" 31 января. "Даллас" 1 февраля встретится с "Хьюстон Рокетс" на паркете соперника.
В другом матче "Бруклин Нетс" на выезде уступил "Денвер Наггетс" - 103:107 (26:30, 23:34, 27:15, 27:28). Российский защитник гостей Егор Демин пропустил встречу в целях профилактики травмы левой стопы.
Результаты других игр:
- "Филадельфия Севенти Сиксерс" - "Сакраменто Кингз" - 113:111 (28:25, 32:29, 28:38, 25:19);
- "Вашингтон Уизардс" - "Милуоки Бакс" - 109:99 (25:23, 32:20, 25:29, 27:27);
- "Чикаго Буллз" - "Майами Хит" - 113:116 (31:34, 20:28, 34:29, 28:25);
- "Атланта Хокс" - "Хьюстон Рокетс" - 86:104 (23:23, 19:20, 24:35, 20:26);
- "Финикс Санз" - "Детройт Пистонс" - 114:96 (35:31, 37:25, 21:25, 21:15);
- "Миннесота Тимбервулвз" - "Оклахома-Сити Тандер" - 123:111 (34:22, 29:28, 33:30, 27:31).
