"Даллас" проиграл "Шарлотт" в НБА, несмотря на рекордную статистику Флэгга
Баскетбол
 
09:01 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/flegg-2071140757.html
"Даллас" проиграл "Шарлотт" в НБА, несмотря на рекордную статистику Флэгга
"Даллас" проиграл "Шарлотт" в НБА, несмотря на рекордную статистику Флэгга
"Даллас" проиграл "Шарлотт" в НБА, несмотря на рекордную статистику Флэгга
"Шарлотт Хорнетс" одержал победу над "Даллас Маверикс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
баскетбол
спорт
купер флэгг
егор демин
хьюстон рокетс
нба
спорт, купер флэгг, егор демин, хьюстон рокетс, нба
Баскетбол, Спорт, Купер Флэгг, Егор Демин, Хьюстон Рокетс, НБА
"Даллас" проиграл "Шарлотт" в НБА, несмотря на рекордную статистику Флэгга

"Даллас" уступил "Шарлотт" в матче НБА, несмотря на 49 очков Флэгга

© Соцсети "Даллас Маверикс"Купер Флэгг
Купер Флэгг - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Соцсети "Даллас Маверикс"
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Шарлотт Хорнетс" одержал победу над "Даллас Маверикс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Далласе завершилась победой гостей со счетом 123:121 (33:20, 26:38, 34:35, 30:28). Самым результативным по итогам матча стал форвард "Маверикс" Купер Флэгг, оформивший дабл-дабл из 49 очков и 10 подборов. У "Хорнетс" больше всех очков набрал Кон Книппел (34). Новички НБА Флэгг и Книппел в прошлом сезоне вместе выступали за Университет Дьюка в NCAA.
НБА
30 января 2026 • начало в 04:30
Завершен
Даллас
121 : 123
Шарлотт
Флэггу 19 лет. Он установил рекорд НБА по числу очков за матч в возрасте младше 20 лет.
"Шарлотт" (21 победа, 28 поражений) одержал пятую победу подряд и занимает 11-е место в таблице Восточной конференции. "Даллас" (19 побед, 29 поражений) идет 12-м на Западе.
В следующем матче "Шарлотт" примет "Сан-Антонио Спёрс" 31 января. "Даллас" 1 февраля встретится с "Хьюстон Рокетс" на паркете соперника.
В другом матче "Бруклин Нетс" на выезде уступил "Денвер Наггетс" - 103:107 (26:30, 23:34, 27:15, 27:28). Российский защитник гостей Егор Демин пропустил встречу в целях профилактики травмы левой стопы.
Результаты других игр:
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
СМИ: Демин пропустит матч НБА против "Денвера"
29 января, 16:35
 
БаскетболСпортКупер ФлэггЕгор ДеминХьюстон РокетсНБА
 
