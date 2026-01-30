"Даллас" проиграл "Шарлотт" в НБА, несмотря на рекордную статистику Флэгга

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Шарлотт Хорнетс" одержал победу над "Даллас Маверикс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Флэггу 19 лет. Он установил рекорд НБА по числу очков за матч в возрасте младше 20 лет.