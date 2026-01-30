Звездный испанец продлил контракт с "Барселоной"

Фермин является воспитанником "Барселоны" и выступает за основной состав "сине-гранатовых" с лета 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей за "Барселону" и забил 10 мячей. Всего в его активе 114 игр и 29 голов в составе каталонской команды.