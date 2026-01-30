Рейтинг@Mail.ru
Звездный испанец продлил контракт с "Барселоной"
Футбол
 
18:29 30.01.2026
Звездный испанец продлил контракт с "Барселоной"
Звездный испанец продлил контракт с "Барселоной"
Полузащитник Фермин Лопес продлил соглашение с "Барселоной" до 2031 года, сообщается в аккаунте футбольного клуба в соцсети X. РИА Новости Спорт, 30.01.2026
2026
Звездный испанец продлил контракт с "Барселоной"

Фермин Лопес
Фермин Лопес
Фотография из соцсетей
Фермин Лопес. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Полузащитник Фермин Лопес продлил соглашение с "Барселоной" до 2031 года, сообщается в аккаунте футбольного клуба в соцсети X.
Прежний контракт 22-летнего испанца был рассчитан до 2029 года.
Фермин является воспитанником "Барселоны" и выступает за основной состав "сине-гранатовых" с лета 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей за "Барселону" и забил 10 мячей. Всего в его активе 114 игр и 29 голов в составе каталонской команды.
Полузащитник провел пять игр в составе сборной Испании. Он является чемпионом Европы 2024 года. Трансферная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 70 миллионов евро.
Педро и Вильмар Барриос
"Зенит" продлил контракт с бразильским нападающим
27 января, 13:23
 
