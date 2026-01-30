Рейтинг@Mail.ru
Один из лидеров "Эвертона" может пропустить остаток сезона
Футбол
 
17:03 30.01.2026 (обновлено: 18:22 30.01.2026)
Один из лидеров "Эвертона" может пропустить остаток сезона
Один из лидеров "Эвертона" может пропустить остаток сезона - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Один из лидеров "Эвертона" может пропустить остаток сезона
Главный тренер ливерпульского футбольного клуба "Эвертон" Дэвид Мойес заявил, что английский полузащитник Джек Грилиш рискует пропустить остаток сезона-2025/26... РИА Новости Спорт, 30.01.2026
футбол
спорт
дэвид мойес
английская премьер-лига (апл)
джек грилиш
эвертон
Один из лидеров "Эвертона" может пропустить остаток сезона

Мойес рассказал, что Грилиш может пропустить остаток сезона из-за травмы

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Главный тренер ливерпульского футбольного клуба "Эвертон" Дэвид Мойес заявил, что английский полузащитник Джек Грилиш рискует пропустить остаток сезона-2025/26 из-за повреждения.
Ранее СМИ сообщали, что у Грилиша выявлен стрессовый перелом стопы. В последний раз он выходил на поле 18 января в матче 22-го тура чемпионата Англии против "Астон Виллы" (1:0).
"Мы считаем, что Джеку Грилишу, вероятно, потребуется операция. Это еще не подтверждено окончательно, но, скорее всего, это исключит его участие в играх до конца сезона", - приводятся слова Мойеса в посте аккаунта "Эвертона" в соцсети X.
Грилиш перешел в "Эвертон" из "Манчестер Сити" в летнее трансферное окно на правах аренды. В текущем сезоне 30-летний полузащитник сыграл 22 матча и забил два мяча. В его активе 39 матчей и четыре гола за сборную Англии.
