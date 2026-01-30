https://ria.ru/20260130/everton-2071300114.html
Один из лидеров "Эвертона" может пропустить остаток сезона
Один из лидеров "Эвертона" может пропустить остаток сезона
Главный тренер ливерпульского футбольного клуба "Эвертон" Дэвид Мойес заявил, что английский полузащитник Джек Грилиш рискует пропустить остаток сезона-2025/26... РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Один из лидеров "Эвертона" может пропустить остаток сезона
Мойес рассказал, что Грилиш может пропустить остаток сезона из-за травмы