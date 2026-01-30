Футболист ЦСКА не прибыл на сбор из-за перехода в другой клуб

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Бразильский футболист московского ЦСКА Алеррандро не отправился с командой на второй тренировочный сбор в Абу-Даби (ОАЭ) из-за предстоящего перехода в другой клуб, сообщается в Telegram-канале "красно-синих".
Отмечается, что в настоящее время нападающий проходит медосмотр. Ранее СМИ сообщали, что Алеррандро продолжит карьеру в бразильском "Интернасьонале".
На второй части сбора, который пройдет с 30 января по 10 февраля, ЦСКА примет участие в Зимнем Кубке РПЛ, где сыграет против "Краснодара", московского "Динамо" и петербургского "Зенита".
Алеррандро перешел в ЦСКА в феврале 2025 года из "Ред Булл Брагантино" в статусе лучшего бомбардира чемпионата Бразилии. В 2024 году он выступал на правах аренды за "Виторию" из Салвадора и забил 15 мячей в 34 матчах бразильской Серии A, разделив статус лучшего бомбардира лиги с бывшим футболистом петербургского "Зенита" Юри Алберто.
После перехода в московский клуб Алеррандро сыграл 28 матчей и забил два гола. В составе ЦСКА форвард стал обладателем Кубка и Суперкубка России.
