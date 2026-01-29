Рейтинг@Mail.ru
Тренер "Нью-Джерси" рассказал о сильных сторонах Цыплакова
Хоккей
Хоккей
 
23:34 29.01.2026
Тренер "Нью-Джерси" рассказал о сильных сторонах Цыплакова
Тренер "Нью-Джерси" рассказал о сильных сторонах Цыплакова - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Тренер "Нью-Джерси" рассказал о сильных сторонах Цыплакова
Новичок "Нью-Джерси Девилз" российский нападающий Максим Цыплаков отличается габаритами и обладает хорошей техникой, заявил тренер клуба Национальной хоккейной... РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Тренер "Нью-Джерси" рассказал о сильных сторонах Цыплакова

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Новичок "Нью-Джерси Девилз" российский нападающий Максим Цыплаков отличается габаритами и обладает хорошей техникой, заявил тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Шелдон Киф.
В четверг Цыплаков перешел из "Нью-Йорк Айлендерс" в "Нью-Джерси" в результате обмена на чешского форварда Ондржея Палата, выбор в третьем раунде драфта НХЛ в 2026 году и выбор в шестом раунде драфта в 2027 году.
«
"Он крупный парень, наш самый крупный нападающий по габаритам. Помимо этого, у него есть и техника. Если посмотреть на его результаты в прошлом сезоне, они были очень хорошими. Мы попытаемся использовать его потенциал", - приводит слова Кифа журналистка Аманда Стейн в соцсети Х.
Цыплакову 27 лет, он выступает в НХЛ с 2024 года. Перед сезоном-2025/26 россиянин подписал двухлетний контракт с "Айлендерс" на общую сумму 4,5 миллиона долларов. В текущем розыгрыше чемпионата НХЛ форвард набрал 2 очка (1 гол + 1 передача) в 27 матчах. В составе "Девилз" из россиян также выступают нападающие Евгений Дадонов и Арсений Грицюк.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Фетисов оценил шансы "Вашингтона" пробиться в плей-офф НХЛ
28 января, 11:49
 
