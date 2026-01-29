Рейтинг@Mail.ru
Жамнов пропустит ближайшие матчи "Спартака" в КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
11:01 29.01.2026 (обновлено: 11:46 29.01.2026)
Жамнов пропустит ближайшие матчи "Спартака" в КХЛ
Жамнов пропустит ближайшие матчи "Спартака" в КХЛ
Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов пропустит ближайшие матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по запланированным... РИА Новости Спорт, 29.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГлавный тренер ХК "Спартак" Алексей Жамнов
Главный тренер ХК Спартак Алексей Жамнов - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Главный тренер ХК "Спартак" Алексей Жамнов. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов пропустит ближайшие матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по запланированным медицинским причинам, сообщается в Telegram-канале клуба.
В среду у Жамнова родился сын, в связи с чем он пропустил домашний матч против "Лады" (6:2). Как и во встрече с тольяттинцами, обязанности главного тренера в ближайших играх будет исполнять Александр Барков.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
28 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
Спартак Москва
6 : 2
Лада
05:32 • Никита Коростелев
14:43 • Павел Порядин
(Адам Ружичка, Иван Морозов)
25:34 • Герман Рубцов
(Даниил Гутик, Адам Ружичка)
08:05 • Никита Коростелев
(Джоуи Кин, Игнат Коротких)
17:58 • Лукас Локхарт
(Михаил Мальцев)
18:46 • Александр Беляев
(Danil Pivchulin, Демид Мансуров)
02:43 • Андрей Алтыбармакян
(Артур Тянулин, Никита Михайлов)
10:26 • Артем Земченок
(Николай Макаров, Дмитрий Кугрышев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Обращаем внимание, что в ближайших матчах главный тренер ХК "Спартак" Алексей Юрьевич Жамнов по запланированным медицинским причинам будет отсутствовать на скамейке команды. Исполнять обязанности главного тренера в этих играх будет Александр Эдгардович Барков. Желаем Алексею Юрьевичу здоровья и скорейшего возвращения в строй!" - говорится в сообщении.
После 49 матчей "Спартак", набрав 58 очков, занимает седьмое место в таблице Западной конференции. В ближайших играх "красно-белые" примут дома петербургский СКА (30 января), а затем на выезде встретятся с череповецкой "Северсталью" (2 февраля) и ярославским "Локомотивом" (4 февраля).
Жамнов возглавляет "Спартак" с марта 2023 года. Под его руководством "красно-белые" дважды добирались до второго раунда Кубка Гагарина. Жамнову принадлежат клубные рекорды по играм (206) и победам (117) среди главных тренеров команды в КХЛ. Барков является главным тренером молодежного хоккейного клуба "Спартак". В декабре он временно вошел в штаб основной команды "красно-белых".
Хоккей. КХЛ. ЦСКА (Москва) - Спартак (Москва) - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Спартак" обменял канадского хоккеиста Тодда в "Ак Барс" на двух игроков
26 января, 00:53
 
Хоккей Алексей Жамнов Александр Барков КХЛ 2025-2026 ХК Спартак (Москва)
 
Матч-центр
 
