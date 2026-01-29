Жамнов пропустит ближайшие матчи "Спартака" в КХЛ

"Обращаем внимание, что в ближайших матчах главный тренер ХК "Спартак" Алексей Юрьевич Жамнов по запланированным медицинским причинам будет отсутствовать на скамейке команды. Исполнять обязанности главного тренера в этих играх будет Александр Эдгардович Барков. Желаем Алексею Юрьевичу здоровья и скорейшего возвращения в строй!" - говорится в сообщении.