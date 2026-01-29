Рейтинг@Mail.ru
Дембеле, Холанд и Мбаппе вошли в символическую сборную 2025 года в Европе - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:44 29.01.2026 (обновлено: 00:50 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/sbornaya-2070880251.html
Дембеле, Холанд и Мбаппе вошли в символическую сборную 2025 года в Европе
Дембеле, Холанд и Мбаппе вошли в символическую сборную 2025 года в Европе - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Дембеле, Холанд и Мбаппе вошли в символическую сборную 2025 года в Европе
Обладатель "Золотого мяча" - 2025 француз Усман Дембеле, а также норвежец Эрлинг Холанд и француз Килиан Мбаппе вошли в символическую сборную в зоне Союза... РИА Новости Спорт, 29.01.2026
2026-01-29T00:44:00+03:00
2026-01-29T00:50:00+03:00
футбол
спорт
франция
португалия
европа
эрлинг холанд
килиан мбаппе
усман дембеле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067202343_0:30:1080:638_1920x0_80_0_0_17531259d396e5d93b219dfabd77b2da.jpg
https://ria.ru/20260128/transfer-2070842099.html
франция
португалия
европа
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067202343_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_d83b94c09bf4831fe9bfea6d5d1c717b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, франция, португалия, европа, эрлинг холанд, килиан мбаппе, усман дембеле, манчестер сити, арсенал (лондон), ливерпуль
Футбол, Спорт, Франция, Португалия, Европа, Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Манчестер Сити, Арсенал (Лондон), Ливерпуль
Дембеле, Холанд и Мбаппе вошли в символическую сборную 2025 года в Европе

Дембеле, Холанд и Мбаппе вошли в символическую сборную 2025 года IFFHS в Европе

© Соцсети футболистаУсман Дембеле
Усман Дембеле - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Соцсети футболиста
Усман Дембеле. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Обладатель "Золотого мяча" - 2025 француз Усман Дембеле, а также норвежец Эрлинг Холанд и француз Килиан Мбаппе вошли в символическую сборную в зоне Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам минувшего года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Полный состав сборной опубликован на сайте IFFHS. В него вошли следующие игроки:
Флориан Вирц - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В 2025 году футбольные клубы потратили на трансферы рекордную сумму
28 января, 18:45
 
ФутболСпортФранцияПортугалияЕвропаЭрлинг ХоландКилиан МбаппеУсман ДембелеМанчестер СитиАрсенал (Лондон)Ливерпуль
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Динамо Минск
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Рейнджерс
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Фрайбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Зальцбург
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Утрехт
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    ФКСБ
    Фенербахче
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ференцварош
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Панатинаикос
    Рома
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    ПАОК
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Фейенорд
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    Сельта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Маккаби Тель-Авив
    Болонья
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала