СМИ: нападающий "ПСЖ" Кварацхелия выбыл до середины февраля
Футбол
 
18:35 29.01.2026
СМИ: нападающий "ПСЖ" Кварацхелия выбыл до середины февраля
СМИ: нападающий "ПСЖ" Кварацхелия выбыл до середины февраля

Le Parisien: нападающий "ПСЖ" Кварацхелия выбыл до середины февраля из-за травмы

© Соцсети Лиги чемпионов УЕФАХвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Соцсети Лиги чемпионов УЕФА
Хвича Кварацхелия. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Грузинский нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия не сыграет до середины февраля из-за повреждения лодыжки, сообщает Le Parisien.
В среду "ПСЖ" дома сыграл вничью с английским "Ньюкаслом" со счетом 1:1 в матче заключительного, восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов. Кварацхелия получил повреждение и покинул поле на 22-й минуте с помощью врачей.
По данным Le Parisien, вопреки первоначальным опасениям, обследование не выявило перелома лодыжки у Кварацхелии. Ожидается, что игрок пропустит четыре матча чемпионата Франции. Участие нападающего в стыковых встречах плей-офф Лиги чемпионов остается под вопросом.
Кварацхелии 24 года, он перешел в "ПСЖ" в январе 2025 года, выиграв с командой Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны. До "ПСЖ" он выступал за грузинские "Динамо" (Тбилиси), "Рустави" и "Динамо" (Батуми), российские "Локомотив" и "Рубин" и итальянский "Наполи".
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Луис Энрике объяснил выбор в пользу Сафонова в матче ЛЧ с "Ньюкаслом"
Вчера, 11:35
 
ФутболСпортФранцияТбилисиБатумиХвича КварацхелияПари Сен-Жермен (ПСЖ)Динамо МоскваЛокомотив (Москва)Лига чемпионов 2025-2026Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
 
