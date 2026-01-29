https://ria.ru/20260129/pszh-2071062950.html
СМИ: нападающий "ПСЖ" Кварацхелия выбыл до середины февраля
СМИ: нападающий "ПСЖ" Кварацхелия выбыл до середины февраля - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
СМИ: нападающий "ПСЖ" Кварацхелия выбыл до середины февраля
Грузинский нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия не сыграет до середины февраля из-за повреждения лодыжки, сообщает Le... РИА Новости Спорт, 29.01.2026
футбол
спорт
франция
тбилиси
батуми
хвича кварацхелия
пари сен-жермен (псж)
динамо москва
франция
тбилиси
батуми
