"ПСЖ" не смог напрямую выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов

© Фотография из соцсетей Афиша матч ЛЧ между "ПСЖ" и "Ньякаслом"

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Ньюкасл" сыграли вничью в матче заключительного, восьмого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.

Встреча в Париже завершилась со счетом 1:1. В составе "ПСЖ" мяч забил Витинья, его одноклубник Усман Дембеле (4) не реализовал пенальти. У "Ньюкасла" отличился Джо Уиллок (45+2).

Нападающий "ПСЖ" Хвича Кварацхелия получил повреждение и покинул поле на 22-й минуте с помощью врачей.

Голкипер Матвей Сафонов вышел в стартовом составе "ПСЖ" впервые после травмы. Ранее 17 декабря россиянин получил перелом руки во время финала Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти). В той встрече Сафонов отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара, два из которых - уже с травмой.