"ПСЖ" не смог напрямую выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол
 
01:05 29.01.2026 (обновлено: 01:38 29.01.2026)
"ПСЖ" не смог напрямую выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов
"ПСЖ" не смог напрямую выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов
Французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Ньюкасл" сыграли вничью в матче заключительного, восьмого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 29.01.2026
футбол
спорт
матвей сафонов
витинья (2000)
усман дембеле
пари сен-жермен (псж)
лига чемпионов уефа
2026
спорт, матвей сафонов, витинья (2000), усман дембеле, пари сен-жермен (псж), лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Матвей Сафонов, Витинья (2000), Усман Дембеле, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Лига чемпионов УЕФА
"ПСЖ" не смог напрямую выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов

"ПСЖ" Сафонова сыграет в стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов

Афиша матч ЛЧ между ПСЖ и Ньякаслом
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Ньюкасл" сыграли вничью в матче заключительного, восьмого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Париже завершилась со счетом 1:1. В составе "ПСЖ" мяч забил Витинья, его одноклубник Усман Дембеле (4) не реализовал пенальти. У "Ньюкасла" отличился Джо Уиллок (45+2).
Лига чемпионов УЕФА
28 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
ПСЖ
1 : 1
Ньюкасл
08‎’‎ • Витинья
(Хвича Кварацхелия)
45‎’‎ • Джо Уиллок
(Дэн Берн)
Нападающий "ПСЖ" Хвича Кварацхелия получил повреждение и покинул поле на 22-й минуте с помощью врачей.
Голкипер Матвей Сафонов вышел в стартовом составе "ПСЖ" впервые после травмы. Ранее 17 декабря россиянин получил перелом руки во время финала Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти). В той встрече Сафонов отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара, два из которых - уже с травмой.
Действующий победитель турнира "ПСЖ" с 14 очками занял 11-е место в турнирной таблице и сыграет в стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Следом идет "Ньюкасл" (14).
Клуб из Азербайджана впервые вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 01:19
 
Футбол Спорт Матвей Сафонов Витинья (2000) Усман Дембеле Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Лига чемпионов 2025-2026
 
