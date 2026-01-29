https://ria.ru/20260129/pszh-2070881340.html
"ПСЖ" не смог напрямую выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов
"ПСЖ" не смог напрямую выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
"ПСЖ" не смог напрямую выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов
Французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Ньюкасл" сыграли вничью в матче заключительного, восьмого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 29.01.2026
2026-01-29T01:05:00+03:00
2026-01-29T01:05:00+03:00
2026-01-29T01:38:00+03:00
футбол
спорт
матвей сафонов
витинья (2000)
усман дембеле
пари сен-жермен (псж)
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070883447_0:34:1080:642_1920x0_80_0_0_dc68fe83b95a488bb1c7fdc971759851.jpg
https://ria.ru/20260129/karabakh-2070882828.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070883447_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_85ddc44c5b15d0fc840a9070fc2dc262.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, матвей сафонов, витинья (2000), усман дембеле, пари сен-жермен (псж), лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Матвей Сафонов, Витинья (2000), Усман Дембеле, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Лига чемпионов УЕФА
"ПСЖ" не смог напрямую выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов
"ПСЖ" Сафонова сыграет в стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Ньюкасл" сыграли вничью в матче заключительного, восьмого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Париже завершилась со счетом 1:1. В составе "ПСЖ" мяч забил Витинья, его одноклубник Усман Дембеле (4) не реализовал пенальти. У "Ньюкасла" отличился Джо Уиллок (45+2).
Нападающий "ПСЖ" Хвича Кварацхелия получил повреждение и покинул поле на 22-й минуте с помощью врачей.
Голкипер Матвей Сафонов вышел в стартовом составе "ПСЖ" впервые после травмы. Ранее 17 декабря россиянин получил перелом руки во время финала Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти). В той встрече Сафонов отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара, два из которых - уже с травмой.
Действующий победитель турнира "ПСЖ" с 14 очками занял 11-е место в турнирной таблице и сыграет в стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Следом идет "Ньюкасл" (14).