"Монако" Головина сыграл вничью с "Ювентусом" и вышел в плей-офф ЛЧ

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 89-й минуте.

"Монако" с 10 очками занял 21-е место в турнирной таблице, где "Ювентус" (13) расположился на 13-й строчке. Обе команды сыграют в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, однако клуб французской Лиги 1 попал в число несеяных команд. Их соперники определятся по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 января.