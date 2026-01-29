Рейтинг@Mail.ru
"Монако" Головина сыграл вничью с "Ювентусом" и вышел в плей-офф ЛЧ
Футбол
 
01:06 29.01.2026
"Монако" Головина сыграл вничью с "Ювентусом" и вышел в плей-офф ЛЧ
"Монако" Головина сыграл вничью с "Ювентусом" и вышел в плей-офф ЛЧ
"Монако" и туринский "Ювентус" сыграли вничью в матче заключительного, восьмого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Новости
Футбол, Спорт, Александр Головин, Монако, Ювентус, Лига чемпионов УЕФА
"Монако" Головина сыграл вничью с "Ювентусом" и вышел в плей-офф ЛЧ

"Монако" Головина сыграл вничью с "Ювентусом" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. "Монако" и туринский "Ювентус" сыграли вничью в матче заключительного, восьмого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Монако завершилась со счетом 0:0.
Лига чемпионов УЕФА
28 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Монако
0 : 0
Ювентус
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 89-й минуте.
"Монако" с 10 очками занял 21-е место в турнирной таблице, где "Ювентус" (13) расположился на 13-й строчке. Обе команды сыграют в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, однако клуб французской Лиги 1 попал в число несеяных команд. Их соперники определятся по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 января.
