https://ria.ru/20260129/monako-2070881477.html
"Монако" Головина сыграл вничью с "Ювентусом" и вышел в плей-офф ЛЧ
"Монако" Головина сыграл вничью с "Ювентусом" и вышел в плей-офф ЛЧ - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
"Монако" Головина сыграл вничью с "Ювентусом" и вышел в плей-офф ЛЧ
"Монако" и туринский "Ювентус" сыграли вничью в матче заключительного, восьмого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 29.01.2026
2026-01-29T01:06:00+03:00
2026-01-29T01:06:00+03:00
2026-01-29T01:08:00+03:00
футбол
спорт
александр головин
монако
ювентус
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070881702_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_74cf0a627ca84b59cda7b0e323daf37a.jpg
https://ria.ru/20260129/pszh-2070881340.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070881702_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_8d7d918bc64bf0fe3fe27b8ca945c931.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, александр головин, монако, ювентус, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Александр Головин, Монако, Ювентус, Лига чемпионов УЕФА
"Монако" Головина сыграл вничью с "Ювентусом" и вышел в плей-офф ЛЧ
"Монако" Головина сыграл вничью с "Ювентусом" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. "Монако" и туринский "Ювентус" сыграли вничью в матче заключительного, восьмого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Монако завершилась со счетом 0:0.
28 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 89-й минуте.
"Монако" с 10 очками занял 21-е место в турнирной таблице, где "Ювентус" (13) расположился на 13-й строчке. Обе команды сыграют в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, однако клуб французской Лиги 1 попал в число несеяных команд. Их соперники определятся по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 января.