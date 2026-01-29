Мбаппе назвал пропущенный гол от вратаря "Бенфики" стыдным

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе назвал стыдным пропущенный гол от вратаря лиссабонской "Бенфики" в матче заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов.
Встреча восьмого тура в Лиссабоне завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. Четвертый гол на 90+8-й минуте забил Анатолий Трубин. Благодаря голу украинца "Бенфика" (9 очков) по разнице забитых и пропущенных мячей вышла в плей-офф Лиги чемпионов с 24-го места. "Реал" с 15 баллами занял девятое место в турнирной таблице и не смог напрямую выйти в 1/8 финала турнира.
28 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
36’ • Андреас Шельдеруп
45’ • Эвангелос Павлидис (П)
54’ • Андреас Шельдеруп
90’ • Анатолий Трубин
30’ • Килиан Мбаппе
(Raul Asencio)
58’ • Килиан Мбаппе
(Арда Гюлер)
"Мы сыграли отвратительно. Конечно, когда мы уже проигрывали со счетом 2:3, четвертый гол ничего не менял, но это стыдно. На прошлой неделе мы показывали хороший футбол, а сейчас - нет, и так продолжаться не может. Нам не хватает всего понемногу. Я не буду говорить, что наша проблема заключается только в отношении или уровне игры - это общая проблема команды. В Лиге чемпионов важна каждая деталь. Надо выкладываться на все сто процентов, чтобы выигрывать", - сказал Мбаппе после игры.
"У меня нет четкого объяснения. У нас нет последовательности в игре, и это проблема, которую мы обязаны решить. Мы не можем играть один день хорошо, а на следующий - плохо. Так не играет команда-чемпион. Это немного больно, потому что мы хотели использовать февраль, чтобы прибавить. В любом случае, то место, на котором мы закончили, мы полностью заслужили", - отметил француз.
За восемь матчей Мбаппе забил 11 мячей и установил рекорд Лиги чемпионов по количеству голов на групповом или общем этапе турнира. Ранее достижение принадлежало португальскому нападающему Криштиану Роналду (10).