Opta назвала главного фаворита на победу в Лиге чемпионов
Футбол
 
14:59 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/lch-2070997756.html
Opta назвала главного фаворита на победу в Лиге чемпионов
Opta назвала главного фаворита на победу в Лиге чемпионов - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Opta назвала главного фаворита на победу в Лиге чемпионов
Английский футбольный клуб "Арсенал" с вероятностью в 30% станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2025/26, согласно новому прогнозу суперкомпьютера... РИА Новости Спорт, 29.01.2026
2026-01-29T14:59:00+03:00
2026-01-29T14:59:00+03:00
футбол
спорт
матвей сафонов
бавария
манчестер сити
арсенал (лондон)
лига чемпионов уефа
спорт, матвей сафонов, бавария, манчестер сити, арсенал (лондон), лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Матвей Сафонов, Бавария, Манчестер Сити, Арсенал (Лондон), Лига чемпионов УЕФА
Opta назвала главного фаворита на победу в Лиге чемпионов

Opta считает "Арсенал" главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов

© Фото : Пресс-служба УЕФАШары жеребьевки Лиги чемпионов
Шары жеребьевки Лиги чемпионов - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : Пресс-служба УЕФА
Шары жеребьевки Лиги чемпионов. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Арсенал" с вероятностью в 30% станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2025/26, согласно новому прогнозу суперкомпьютера статистической платформы Opta Sports.
Шансы "Арсенала" пройти в четвертьфинал составляют 86%, в полуфинал - 64%. С вероятностью 47% лондонский клуб станет финалистом турнира.
В топ-5 претендентов на победу в турнире также входят немецкая "Бавария" (15%), английские "Манчестер Сити" (10%), "Ливерпуль" (9%) и "Челси" (8%). Шансы "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, защитить титул суперкомпьютер оценивает в 5%. Французская команда не смогла напрямую выйти в 1/8 финала турнира и сыграет в раунде плей-офф.
Ранее "Арсенал" стал победителем общего этапа, одержав восемь побед в восьми матчах. Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов состоится 30 января.
Футбол Спорт Матвей Сафонов Бавария Манчестер Сити Арсенал (Лондон) Лига чемпионов 2025-2026
 
