Opta назвала главного фаворита на победу в Лиге чемпионов
Opta назвала главного фаворита на победу в Лиге чемпионов - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Opta назвала главного фаворита на победу в Лиге чемпионов
Английский футбольный клуб "Арсенал" с вероятностью в 30% станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2025/26, согласно новому прогнозу суперкомпьютера... РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Футбол, Спорт, Матвей Сафонов, Бавария, Манчестер Сити, Арсенал (Лондон), Лига чемпионов УЕФА
Opta назвала главного фаворита на победу в Лиге чемпионов
Opta считает "Арсенал" главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов