Рейтинг@Mail.ru
Гвардиола оценил стратегию Моуринью в матче против "Реала" - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:49 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/gvardiola-2070961049.html
Гвардиола оценил стратегию Моуринью в матче против "Реала"
Гвардиола оценил стратегию Моуринью в матче против "Реала" - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Гвардиола оценил стратегию Моуринью в матче против "Реала"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал отличным решение возглавляющего "Бенфику" Жозе Моуринью отправить вратаря Анатолия Трубина в штрафную... РИА Новости Спорт, 29.01.2026
2026-01-29T12:49:00+03:00
2026-01-29T12:49:00+03:00
футбол
хосеп гвардиола
спорт
анатолий трубин
жозе моуринью
реал мадрид
бенфика
манчестер сити
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057562510_0:75:1080:683_1920x0_80_0_0_5ed3aac938e3f0d9ca923cc8ca1b965d.jpg
https://ria.ru/20260129/liga-chempionov-2070891946.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057562510_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_85c1f6106a1eba0b5d6ac2cfdfaf1146.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
хосеп гвардиола, спорт, анатолий трубин, жозе моуринью, реал мадрид, бенфика, манчестер сити, лига чемпионов уефа
Футбол, Хосеп Гвардиола, Спорт, Анатолий Трубин, Жозе Моуринью, Реал Мадрид, Бенфика, Манчестер Сити, Лига чемпионов УЕФА
Гвардиола оценил стратегию Моуринью в матче против "Реала"

Гвардиола назвал отличным решение Моуринью отправить Трубина в штрафную «Реала»

© Соцсети ФК "Бенфика"Жозе Моуринью
Жозе Моуринью - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Соцсети ФК "Бенфика"
Жозе Моуринью. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал отличным решение возглавляющего "Бенфику" Жозе Моуринью отправить вратаря Анатолия Трубина в штрафную площадь "Реала" на последних минутах матча заключительного тура основного этапа Лиги чемпионов.
"Бенфика" в среду обыграла "Реал" со счетом 4:2. На последних минутах лиссабонцы вели в один мяч, однако им нужен был еще один гол, чтобы попасть в топ-24. На 98-й минуте Трубин пошел в штрафную "Реала" и головой забил четвертый мяч. "Реал" из-за поражения не смог опередить "Манчестер Сити" и выйти в 1/8 финала напрямую.
"Мы не знали, что "Бенфике" нужен еще один гол, поэтому, когда вратарь пошел вперед, мы воскликнули: "Зачем?" Ведь "Реал" мог сравнять счет, и мы бы выбыли из топ-8. Но это была отличная стратегия от Жозе, как забить четвертый мяч, это правда", - цитирует Гвардиолу ESPN.
На вопрос о том, хочется ли Гвардиоле поблагодарить за это Моуринью, испанец ответил: "Да, конечно".
Жеребьевка стыковых матчей за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 30 января.
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Гол вратаря "Реалу" и сказка Азербайджана: сумасшедшая развязка в ЛЧ!
Вчера, 07:23
 
ФутболХосеп ГвардиолаСпортАнатолий ТрубинЖозе МоуриньюРеал МадридБенфикаМанчестер СитиЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Динамо Минск
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Рейнджерс
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Фрайбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Зальцбург
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Утрехт
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    ФКСБ
    Фенербахче
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ференцварош
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Панатинаикос
    Рома
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    ПАОК
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Фейенорд
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    Сельта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Маккаби Тель-Авив
    Болонья
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала