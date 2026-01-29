Гвардиола оценил стратегию Моуринью в матче против "Реала"

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал отличным решение возглавляющего "Бенфику" Жозе Моуринью отправить вратаря Анатолия Трубина в штрафную площадь "Реала" на последних минутах матча заключительного тура основного этапа Лиги чемпионов.
"Бенфика" в среду обыграла "Реал" со счетом 4:2. На последних минутах лиссабонцы вели в один мяч, однако им нужен был еще один гол, чтобы попасть в топ-24. На 98-й минуте Трубин пошел в штрафную "Реала" и головой забил четвертый мяч. "Реал" из-за поражения не смог опередить "Манчестер Сити" и выйти в 1/8 финала напрямую.
"Мы не знали, что "Бенфике" нужен еще один гол, поэтому, когда вратарь пошел вперед, мы воскликнули: "Зачем?" Ведь "Реал" мог сравнять счет, и мы бы выбыли из топ-8. Но это была отличная стратегия от Жозе, как забить четвертый мяч, это правда", - цитирует Гвардиолу ESPN.
На вопрос о том, хочется ли Гвардиоле поблагодарить за это Моуринью, испанец ответил: "Да, конечно".
Жеребьевка стыковых матчей за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 30 января.