Жамнов пропустит матч КХЛ против "Лады"
Хоккей
Хоккей
 
18:51 28.01.2026 (обновлено: 19:16 28.01.2026)
Жамнов пропустит матч КХЛ против "Лады"
Жамнов пропустит матч КХЛ против "Лады"
Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов пропустит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против тольяттинской "Лады"
2026
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов пропустит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против тольяттинской "Лады", следует из опубликованного на сайте турнира протокола игры.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
28 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
Спартак Москва
6 : 2
Лада
05:32 • Никита Коростелев
14:43 • Павел Порядин
(Адам Ружичка, Иван Морозов)
25:34 • Герман Рубцов
(Даниил Гутик, Адам Ружичка)
08:05 • Никита Коростелев
(Джоуи Кин, Игнат Коротких)
17:58 • Лукас Локхарт
(Михаил Мальцев)
18:46 • Александр Беляев
(Danil Pivchulin, Демид Мансуров)
02:43 • Андрей Алтыбармакян
(Артур Тянулин, Никита Михайлов)
10:26 • Артем Земченок
(Николай Макаров, Дмитрий Кугрышев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча пройдет в среду в Москве и начнется в 19:30 мск. Московской командой вместо Жамнова будет руководить Александр Барков.
"Спартак" с 56 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, где "Лада" с 36 баллами располагается на десятой строчке.
