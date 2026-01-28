https://ria.ru/20260128/zhamnov-2070843338.html
Жамнов пропустит матч КХЛ против "Лады"
Жамнов пропустит матч КХЛ против "Лады" - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Жамнов пропустит матч КХЛ против "Лады"
Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов пропустит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против тольяттинской "Лады",... РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T18:51:00+03:00
2026-01-28T18:51:00+03:00
2026-01-28T19:16:00+03:00
хоккей
спорт
александр барков
спартак (москва)
лада
континентальная хоккейная лига (кхл)
алексей жамнов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029956427_0:0:2649:1490_1920x0_80_0_0_1fb08e60d71a5e8ba9dd869677c2077e.jpg
https://ria.ru/20260128/nhl-2070726356.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029956427_63:0:2416:1765_1920x0_80_0_0_70d4549897e0af31e8a4ad5c1aa0d805.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, александр барков, спартак (москва), лада, континентальная хоккейная лига (кхл), алексей жамнов
Хоккей, Спорт, Александр Барков, Спартак (Москва), Лада, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Алексей Жамнов
Жамнов пропустит матч КХЛ против "Лады"
Барков заменит Жамнова на матче КХЛ против "Лады"