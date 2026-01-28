https://ria.ru/20260128/mihajlov-2070720878.html
Михайлов пожелал Овечкину как можно скорее побить рекорд Гретцки
Михайлов пожелал Овечкину как можно скорее побить рекорд Гретцки - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Михайлов пожелал Овечкину как можно скорее побить рекорд Гретцки
Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Борис Михайлов заявил РИА Новости, что желает российскому нападающему "Вашингтон Кэпиталз" Александру... РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T11:27:00+03:00
2026-01-28T11:27:00+03:00
2026-01-28T11:27:00+03:00
хоккей
спорт
ссср
уэйн гретцки
борис михайлов
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
сиэтл кракен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839853054_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_3f91613a6ee53af045002f7c4c6bde97.jpg
https://ria.ru/20260128/khokkey-2070697188.html
ссср
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839853054_210:0:978:576_1920x0_80_0_0_1b284c649659b52376f9199c43903775.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, ссср, уэйн гретцки, борис михайлов, вашингтон кэпиталз, александр овечкин, сиэтл кракен, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, СССР, Уэйн Гретцки, Борис Михайлов, Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин, Сиэтл Кракен, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Михайлов пожелал Овечкину как можно скорее побить рекорд Гретцки
Михайлов пожелал Овечкину как можно скорее побить второй рекорд Гретцки