Михайлов пожелал Овечкину как можно скорее побить рекорд Гретцки - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
11:27 28.01.2026
Михайлов пожелал Овечкину как можно скорее побить рекорд Гретцки
Михайлов пожелал Овечкину как можно скорее побить рекорд Гретцки
Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Борис Михайлов заявил РИА Новости, что желает российскому нападающему "Вашингтон Кэпиталз" Александру... РИА Новости Спорт, 28.01.2026
ссср
Михайлов пожелал Овечкину как можно скорее побить рекорд Гретцки

Михайлов пожелал Овечкину как можно скорее побить второй рекорд Гретцки

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Борис Михайлов заявил РИА Новости, что желает российскому нападающему "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину как можно скорее побить рекорд Уэйна Гретцки по общему числу голов в регулярных чемпионатах и плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин в среду забросил 919-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ в гостевом матче против "Сиэтл Кракен" (1:5) и обновил рекорд по этому показателю. С учетом плей-офф на счету Овечкина 996 голов в НХЛ, что является вторым результатом в истории лиги - россиянин уступает канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб: 894 - в регулярном чемпионате, 122 - в плей-офф).
"Положительно оцениваю феномен Александра Овечкина. Очень рад за него! Пусть продолжает. Я очень хочу, чтобы он побил второй рекорд Гретцки. И как можно быстрее", - сказал Михайлов.
От позора не спас даже гол Овечкина. Громкий провал "Вашингтона"!
