Михайлов пожелал Овечкину как можно скорее побить рекорд Гретцки

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Борис Михайлов заявил РИА Новости, что желает российскому нападающему "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину как можно скорее побить рекорд Уэйна Гретцки по общему числу голов в регулярных чемпионатах и плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).