Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче против "Сиэтла" - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Хоккей
 
08:47 28.01.2026
Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче против "Сиэтла"
"Вашингтон Кэпиталз" уступил "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче против "Сиэтла"

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. "Вашингтон Кэпиталз" уступил "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
28 января 2026 • начало в 06:00
Завершен
Сиэтл
5 : 1
Вашингтон
21:15 • Джаред Маккенн
(Джордан Эберле, Чендлер Стивенсон)
30:09 • Джаред Маккенн
(Мэттью Бенирс, Райан Линдгрен)
37:54 • Джордан Эберле
(Джаред Маккенн, Адам Ларссон)
53:12 • Рикер Эванс
(Фредерик Годро)
56:27 • Мэттью Бенирс
(Джаред Маккенн, Брэндон Монтур)
42:30 • Александр Овечкин
(Ryan Leonard, Якоб Чичрун)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая прошла в Сиэтле, завершилась в пользу хозяев льда со счетом 5:1 (0:0, 3:0, 2:1). У победителей дубль оформил Джаред Макканн (22-я и 31-я минуты), по одной шайбе забросили Джордан Эберле (38), Райкер Эванс (54) и Мэтти Бенирс (57). В составе гостей отличился Александр Овечкин (43).
Россиянин забросил 919-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю. Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы). 40-летний Овечкин забросил свою 22-ю шайбу в сезоне. Он набрал 11 очков (7 голов, 4 передачи) в последних 12 играх.
"Вашингтон" потерпел шестое поражение в последних семи матчах и с 57 очками идет на пятом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Сиэтл", набрав 57 очков, занимает шестую позицию в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче "Ванкувер Кэнакс" дома проиграл "Сан-Хосе Шаркс" со счетом 2:5. Российский вратарь "акул" Ярослав Аскаров отразил 23 броска.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Овечкин забил 919-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
28 января, 08:13
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзСиэтл КракенАлександр Овечкин
 
Матч-центр
 
