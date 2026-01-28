Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче против "Сиэтла"

Встреча, которая прошла в Сиэтле, завершилась в пользу хозяев льда со счетом 5:1 (0:0, 3:0, 2:1). У победителей дубль оформил Джаред Макканн (22-я и 31-я минуты), по одной шайбе забросили Джордан Эберле (38), Райкер Эванс (54) и Мэтти Бенирс (57). В составе гостей отличился Александр Овечкин (43).
Россиянин забросил 919-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю. Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы). 40-летний Овечкин забросил свою 22-ю шайбу в сезоне. Он набрал 11 очков (7 голов, 4 передачи) в последних 12 играх.
"Вашингтон" потерпел шестое поражение в последних семи матчах и с 57 очками идет на пятом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Сиэтл", набрав 57 очков, занимает шестую позицию в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче "Ванкувер Кэнакс" дома проиграл "Сан-Хосе Шаркс" со счетом 2:5. Российский вратарь "акул" Ярослав Аскаров отразил 23 броска.
