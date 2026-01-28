Рейтинг@Mail.ru
Гол Тренина и буллит Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Чикаго" - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Хоккей
 
07:04 28.01.2026
Гол Тренина и буллит Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Чикаго"
Гол Тренина и буллит Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Чикаго"
Хоккеисты "Миннесоты Уайлд" обыграли "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Гол Тренина и буллит Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Чикаго"

Гол Тренина и буллит Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Чикаго" в НХЛ

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Миннесоты Уайлд" обыграли "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
28 января 2026 • начало в 04:00
Закончен (Б)
Миннесота
4 : 31:0
Чикаго
32:33 • Яков Тренин
(Дэймон Хант)
43:57 • Юэль Эрикссон Эк
(Маркус Йоханссон, Квин Хьюс)
57:58 • Джаред Спарджеон
(Юэль Эрикссон Эк, Мэттью Болди)
65:01 • Кирилл Капризов (П)
01:19 • Теуво Терявяйнен
(Коннор Бедард, Луи Кревье)
15:14 • Райан Донато
25:54 • Илья Михеев
(Алекс Влашич, Джейсон Дикинсон)
Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась волевой победой хозяев площадки в серии буллитов со счетом 4:3 (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 1:0). В составе "Миннесоты" шайбы в основное время матча забросили российский форвард Яков Тренин (33-я минута), Йоэль Эрикссон Эк (44) и Джаред Сперджен (58). Автором решающего буллита стал российский форвард Кирилл Капризов. У "Чикаго" отличились Теуво Терявяйнен (2), Райан Донато (16) и российский нападающий Илья Михеев (26).
Российский форвард "Миннесоты" Владимир Тарасенко нанес три броска в створ ворот и очков не набрал. Нападающий Уайлд" Данила Юров применил два силовых приема.
В другом матче игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Даллас Старз" обыграли "Сент-Луис Блюз" (4:3).
Хоккей
 
