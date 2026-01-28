Гол Тренина и буллит Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Чикаго"

Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась волевой победой хозяев площадки в серии буллитов со счетом 4:3 (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 1:0). В составе "Миннесоты" шайбы в основное время матча забросили российский форвард Яков Тренин (33-я минута), Йоэль Эрикссон Эк (44) и Джаред Сперджен (58). Автором решающего буллита стал российский форвард Кирилл Капризов. У "Чикаго" отличились Теуво Терявяйнен (2), Райан Донато (16) и российский нападающий Илья Михеев (26).