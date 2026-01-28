https://ria.ru/20260128/khokkey-2070677638.html
Российский форвард Цыплаков перешел в "Нью-Джерси"
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российский нападающий Максим Цыплаков был обменян из "Нью-Йорк Айлендерс" в "Нью-Джерси Девилз", сообщают пресс-службы обоих клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Айлендерс" взамен на Цыплакова получили от "Нью-Джерси" чешского форварда Ондржея Палата, а также выбор в третьем раунде драфта НХЛ в 2026 году и выбор в шестом раунде драфта в 2027 году.
Максиму Цыплакову 27 лет. Он выступает в НХЛ с 2024 года. Перед сезоном-2025/26 россиянин подписал двухлетний контракт с "Айлендерс" на общую сумму 4,5 миллиона долларов. В текущем розыгрыше чемпионата НХЛ форвард набрал 2 очка (1 гол и 1 передача) в 27 матчах. В составе "Девилз" из россиян также выступают нападающие Евгений Дадонов и Арсений Грицюк.