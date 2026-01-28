Рейтинг@Mail.ru
Российский форвард Цыплаков перешел в "Нью-Джерси"
Хоккей
 
04:32 28.01.2026
Российский форвард Цыплаков перешел в "Нью-Джерси"
Российский форвард Цыплаков перешел в "Нью-Джерси" - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Российский форвард Цыплаков перешел в "Нью-Джерси"
Российский нападающий Максим Цыплаков был обменян из "Нью-Йорк Айлендерс" в "Нью-Джерси Девилз", сообщают пресс-службы обоих клубов Национальной хоккейной лиги... РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Российский форвард Цыплаков перешел в "Нью-Джерси"

Клуб НХЛ "Айлендерс" обменял российского форварда Цыплакова в "Нью-Джерси"

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российский нападающий Максим Цыплаков был обменян из "Нью-Йорк Айлендерс" в "Нью-Джерси Девилз", сообщают пресс-службы обоих клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Айлендерс" взамен на Цыплакова получили от "Нью-Джерси" чешского форварда Ондржея Палата, а также выбор в третьем раунде драфта НХЛ в 2026 году и выбор в шестом раунде драфта в 2027 году.
Максиму Цыплакову 27 лет. Он выступает в НХЛ с 2024 года. Перед сезоном-2025/26 россиянин подписал двухлетний контракт с "Айлендерс" на общую сумму 4,5 миллиона долларов. В текущем розыгрыше чемпионата НХЛ форвард набрал 2 очка (1 гол и 1 передача) в 27 матчах. В составе "Девилз" из россиян также выступают нападающие Евгений Дадонов и Арсений Грицюк.
Вратарь Ванкувер Кэнакс Тэтчер Демко перед матчем НХЛ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Основной вратарь "Ванкувера" снова выбыл до конца сезона
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Нью-Йорк АйлендерсНью-Джерси ДевилзМаксим ЦыплаковЕвгений ДадоновАрсений Грицюк
 
