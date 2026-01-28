"В честь рождения сына": Барков объяснил желание "Спартака" обыграть "Ладу"

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости, Андрей Сенченко. Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Александр Барков признался, что игроки столичной команды имели дополнительную мотивацию в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против тольяттинской "Лады" и хотели победить ради наставника "красно-белых" Алексея Жамнова.
В среду у Жамнова и его супруги Екатерины родился сын. В связи с этим главный тренер "Спартака" пропустил игру с "Ладой", которая завершилась победой москвичей со счетом 6:2.
28 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
05:32 • Никита Коростелев
14:43 • Павел Порядин
25:34 • Герман Рубцов
(Даниил Гутик, Адам Ружичка)
08:05 • Никита Коростелев
17:58 • Лукас Локхарт
18:46 • Александр Беляев
(Danil Pivchulin, Демид Мансуров)
02:43 • Андрей Алтыбармакян
(Артур Тянулин, Никита Михайлов)
10:26 • Артем Земченок
(Николай Макаров, Дмитрий Кугрышев)
«
"Пользуясь случаем, поздравляем Алексея Юрьевича с долгожданным рождением сына. Команда хотела сделать ему подарок, стремилась победить. У всех горели глаза. Мы хорошо начали матч, контролировали его ход и забили нужные голы. За мелкими огрехами контролировали игру по ходу всего матча. Возможно, в концовке была небольшая расслабленность после игры в большинстве, но мы быстро сделали выводы и контролировали игру", - сказал Барков журналистам.
Главный тренер "Лады" Павел Десятков назвал безобразным действия некоторых игроков его команды в матче против "Спартака".
«
"Получили много безобразных удалений. Соперник нас за это наказал. Нельзя давать сопернику такие шансы. Но мы бились до конца, хотя в концовке пришлось играть, по сути, в два звена. Почему-то в играх со "Спартаком" у нас в команде постоянно находится персонаж, который обязательно привозит голы, дарит сопернику шайбы. Своими действиями мы сегодня привезли три гола. Причем это происходит именно в играх со "Спартаком", в матчах против других соперников такого нет. К моему горькому сожалению, игроки, на чье мастерство мы рассчитывали, постоянно подкатываются на подножки. То, что они показывают, - это безобразие", - заявил Десятков.
