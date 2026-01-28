"В честь рождения сына": Барков объяснил желание "Спартака" обыграть "Ладу"

«

"Получили много безобразных удалений. Соперник нас за это наказал. Нельзя давать сопернику такие шансы. Но мы бились до конца, хотя в концовке пришлось играть, по сути, в два звена. Почему-то в играх со "Спартаком" у нас в команде постоянно находится персонаж, который обязательно привозит голы, дарит сопернику шайбы. Своими действиями мы сегодня привезли три гола. Причем это происходит именно в играх со "Спартаком", в матчах против других соперников такого нет. К моему горькому сожалению, игроки, на чье мастерство мы рассчитывали, постоянно подкатываются на подножки. То, что они показывают, - это безобразие", - заявил Десятков.