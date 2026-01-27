https://ria.ru/20260127/zenit-2070530687.html
"Зенит" продлил контракт с бразильским нападающим
"Зенит" продлил контракт с бразильским нападающим - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
"Зенит" продлил контракт с бразильским нападающим
Петербургский "Зенит" продлил контракт с бразильским нападающим Педро, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 27.01.2026
"Зенит" продлил контракт с бразильским нападающим
"Зенит" продлил контракт с нападающим Педро до конца сезона-2029/30