"Зенит" продлил контракт с бразильским нападающим
Футбол
 
13:23 27.01.2026
"Зенит" продлил контракт с бразильским нападающим
Петербургский "Зенит" продлил контракт с бразильским нападающим Педро, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 27.01.2026
"Зенит" продлил контракт с бразильским нападающим

"Зенит" продлил контракт с нападающим Педро до конца сезона-2029/30

Педро и Вильмар Барриос
Педро и Вильмар Барриос. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Петербургский "Зенит" продлил контракт с бразильским нападающим Педро, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Новое соглашение с Педро действует до конца сезона-2029/30.
Педро 19 лет, он перешел в "Зенит" из бразильского "Коринтианса" зимой 2024 года. Нападающий является двукратным победителем молодежного чемпионата Южной Америки (игроки не старше 20 лет) в составе сборной Бразилии. В текущем сезоне Педро сыграл 23 матча и забил три мяча за "Зенит" в различных соревнованиях.
