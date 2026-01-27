https://ria.ru/20260127/tur-2070446200.html
"Эвертон" и "Лидс" сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу
"Эвертон" на своем поле сыграл вничью с "Лидс" в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 27.01.2026
ливерпуль
"Эвертон" и "Лидс" сыграли вничью в матче 23-го тура АПЛ