Рейтинг@Mail.ru
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:21 27.01.2026
"Эвертон" и "Лидс" сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу
футбол
спорт
ливерпуль
джеймс джастин
эвертон
брайтон энд хоув альбион
арсенал (лондон)
английская премьер-лига (апл)
спорт, ливерпуль, джеймс джастин, эвертон, брайтон энд хоув альбион, арсенал (лондон), английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Ливерпуль, Джеймс Джастин, Эвертон, Брайтон энд Хоув Альбион, Арсенал (Лондон), Английская премьер-лига (АПЛ)
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Футбольный мяч. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Эвертон" на своем поле сыграл вничью с "Лидс" в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 1:1. В составе "Лидса" мяч забил Джеймс Джастин (28-я минута). У "Эвертона" отличился Тьерно Барри (76).
Английская премьер-лига (АПЛ)
26 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Эвертон
1 : 1
Лидс
76‎’‎ • Thierno Barry
(Идрисса Гейе)
28‎’‎ • Джеймс Джастин
(Антон Стах)
"Эвертон" (33 очка) идет на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. "Лидс" (26) располагается на 16-й позиции.
В следующем туре Английской премьер-лиги (АПЛ) "Эвертон" 31 января на выезде сыграет против "Брайтона", "Лидс" в тот же день примет лондонский "Арсенал".
Лиам Делап и Алехандро Гарначо - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
"Челси" обыграл "Кристал Пэлас" и поднялся на четвертое место в АПЛ
ФутболСпортЛиверпульДжеймс ДжастинЭвертонБрайтон энд Хоув АльбионАрсенал (Лондон)АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
