https://ria.ru/20260127/tsorn--2070586151.html
Цорн стал спортивным директором "Аустрии"
Цорн стал спортивным директором "Аустрии" - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Цорн стал спортивным директором "Аустрии"
Бывший генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн занял должность спортивного директора в венской "Аустрии", сообщается на сайте австрийского... РИА Новости Спорт, 27.01.2026
2026-01-27T16:27:00+03:00
2026-01-27T16:27:00+03:00
2026-01-27T16:27:00+03:00
единоборства
спорт
аустрия (вена)
спартак москва
томас цорн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155350/36/1553503667_0:118:2048:1270_1920x0_80_0_0_99f36d07240cc671ac4f7e5af5373cc8.jpg
https://ria.ru/20260126/spartak-2070334315.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155350/36/1553503667_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_a83821184f09b8d345af24a64bab6d38.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, аустрия (вена), спартак москва, томас цорн
Единоборства, Спорт, Аустрия (Вена), Спартак Москва, Томас Цорн
Цорн стал спортивным директором "Аустрии"
Экс-гендиректор "Спартака" Цорн стал спортивным директором "Аустрии"
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Бывший генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн занял должность спортивного директора в венской "Аустрии", сообщается на сайте австрийского футбольного клуба.
Срок действия соглашения с функционером не раскрывается.
«
"Работа в "Аустрии" - это чрезвычайно привлекательная задача. Клуб отличается превосходной академией и работой с молодежью, обладает большой традицией и страстной фанатской базой. Стратегия клуба с такими ключевыми элементами, как правильный баланс состава, последовательная трансферная политика и развитие молодых игроков, формирует прочную основу для устойчивого развития "Аустрии" в связке с существующей командой. На первом этапе я с нетерпением жду возможности познакомиться со всеми подразделениями клуба - от спортивной дирекции и тренерского штаба до игроков и сотрудников, чтобы получить всестороннее представление о команде", - заявил Цорн.
Цорну 39 лет. С 2019 по 2020 год немец российского происхождения занимал должности генерального и спортивного директора "Спартака", а в 2021-2022 годах был спортивным директором "Локомотива".