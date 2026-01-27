Рейтинг@Mail.ru
Цорн стал спортивным директором "Аустрии" - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
16:27 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/tsorn--2070586151.html
Цорн стал спортивным директором "Аустрии"
Цорн стал спортивным директором "Аустрии" - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Цорн стал спортивным директором "Аустрии"
Бывший генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн занял должность спортивного директора в венской "Аустрии", сообщается на сайте австрийского... РИА Новости Спорт, 27.01.2026
2026-01-27T16:27:00+03:00
2026-01-27T16:27:00+03:00
единоборства
спорт
аустрия (вена)
спартак москва
томас цорн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155350/36/1553503667_0:118:2048:1270_1920x0_80_0_0_99f36d07240cc671ac4f7e5af5373cc8.jpg
https://ria.ru/20260126/spartak-2070334315.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155350/36/1553503667_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_a83821184f09b8d345af24a64bab6d38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, аустрия (вена), спартак москва, томас цорн
Единоборства, Спорт, Аустрия (Вена), Спартак Москва, Томас Цорн
Цорн стал спортивным директором "Аустрии"

Экс-гендиректор "Спартака" Цорн стал спортивным директором "Аустрии"

© РИА Новости / Александр Ступников | Перейти в медиабанкФК «Спартак» назначил нового генерального директора
ФК «Спартак» назначил нового генерального директора - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Александр Ступников
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Бывший генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн занял должность спортивного директора в венской "Аустрии", сообщается на сайте австрийского футбольного клуба.
Срок действия соглашения с функционером не раскрывается.
«
"Работа в "Аустрии" - это чрезвычайно привлекательная задача. Клуб отличается превосходной академией и работой с молодежью, обладает большой традицией и страстной фанатской базой. Стратегия клуба с такими ключевыми элементами, как правильный баланс состава, последовательная трансферная политика и развитие молодых игроков, формирует прочную основу для устойчивого развития "Аустрии" в связке с существующей командой. На первом этапе я с нетерпением жду возможности познакомиться со всеми подразделениями клуба - от спортивной дирекции и тренерского штаба до игроков и сотрудников, чтобы получить всестороннее представление о команде", - заявил Цорн.
Цорну 39 лет. С 2019 по 2020 год немец российского происхождения занимал должности генерального и спортивного директора "Спартака", а в 2021-2022 годах был спортивным директором "Локомотива".
Владислав Саусь - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Спартак" объявил о переходе Сауся
26 января, 14:36
 
ЕдиноборстваСпортАустрия (Вена)Спартак МоскваТомас Цорн
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Ньюкасл
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Реал Мадрид
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    ФК Копенгаген
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Бавария
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аякс
    Олимпиакос
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Челси
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Карабах
    6
    0
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Тоттенхэм
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Марсель
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Галатасарай
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Юнион Сент-Жиллуаз
    Аталанта
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Вильярреал
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Айлендерс
    Рейнджерс
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Филадельфия
    5
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала