СКА проиграл "Локомотиву" в матче, посвященном снятию блокады Ленинграда
Хоккей
 
21:55 27.01.2026
СКА проиграл "Локомотиву" в матче, посвященном снятию блокады Ленинграда
Ярославский "Локомотив" одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА проиграл "Локомотиву" в матче, посвященном снятию блокады Ленинграда

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Максим Шалунов (1-я, 60-я минуты) и Александр Радулов (34). У СКА отличился Рокко Гримальди (60).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
27 января 2026 • начало в 19:44
Завершен
СКА
1 : 3
Локомотив
19:40 • Рокко Гримальди
(Nikita Nedopyokin, Бреннан Менелл)
00:28 • Максим Шалунов
(Александр Радулов, Андрей Сергеев)
13:22 • Александр Радулов
(Максим Шалунов, Никита Кирьянов)
19:20 • Максим Шалунов
(Александр Радулов)
Голкипер СКА Сергей Иванов сыграл 100-ю встречу в КХЛ.
Матч был посвящен 82-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Встреча началась в 19:44 мск в честь года освобождения города. Хоккеисты СКА вышли на лед в специальной форме с надписью "Ленинград" и словами из плакатов, радиопередач, газетных материалов и выдержек из сводок Совинформбюро.
"Локомотив", набрав 69 очков, занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, где СКА с 53 баллами располагается на восьмой строчке. Петербургская команда потерпела пятое поражение подряд.
В следующем матче "Локомотив" 30 января примет тольяттинскую "Ладу", СКА в этот же день сыграет в гостях с московским "Спартаком".
