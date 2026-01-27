СКА проиграл "Локомотиву" в матче, посвященном снятию блокады Ленинграда

Матч был посвящен 82-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Встреча началась в 19:44 мск в честь года освобождения города. Хоккеисты СКА вышли на лед в специальной форме с надписью "Ленинград" и словами из плакатов, радиопередач, газетных материалов и выдержек из сводок Совинформбюро.