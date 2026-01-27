Рейтинг@Mail.ru
Экс-форвард "Спартака" рассказал, чего ждет от нового лимита на легионеров - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
18:48 27.01.2026 (обновлено: 19:05 27.01.2026)
Экс-форвард "Спартака" рассказал, чего ждет от нового лимита на легионеров
Экс-нападающий "Спартака" Валерий Шмаров в разговоре с РИА Новости выразил надежду на то, что новый лимит на легионеров поможет развитию российских футболистов. РИА Новости Спорт, 27.01.2026
россия
Экс-форвард "Спартака" рассказал, чего ждет от нового лимита на легионеров

Шмаров надеется, что новый лимит на легионеров поможет российским футболистам

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Экс-нападающий "Спартака" Валерий Шмаров в разговоре с РИА Новости выразил надежду на то, что новый лимит на легионеров поможет развитию российских футболистов.
Ранее министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев назвал решенным вопрос с ужесточением лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). По его словам, с 2028 года заявить на сезон можно будет десять иностранцев, а одновременно выпустить на поле - пять.
«
"Однозначно, в первую очередь должны быть русские футболисты, которые в команде будут на главных ролях, а не на вторых, как сейчас. Вратарь, защитники - русские, а впереди одни иностранцы играют, это как? Будем надеяться, что новый лимит из пяти иностранцев поможет. Хочется, чтобы русских ребят было побольше в команде", - сказал Шмаров.
На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут быть восемь из них.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Дегтярев категорично высказался о предстоящем лимите на легионеров в РПЛ
23 января, 11:52
 
