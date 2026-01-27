Экс-форвард "Спартака" рассказал, чего ждет от нового лимита на легионеров

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Экс-нападающий "Спартака" Валерий Шмаров в разговоре с РИА Новости выразил надежду на то, что новый лимит на легионеров поможет развитию российских футболистов.

На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут быть восемь из них.