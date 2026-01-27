Радулов повторил рекорд Дацюка и Зубова в КХЛ

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Нападающий ярославского "Локомотива" Александр Радулов повторил рекорд результативности для игроков старше 39 лет за один регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается в Telegram-канале турнира.

Во вторник "Локомотив" в гостях обыграл петербургский СКА со счетом 3:1. Радулов забросил шайбу и отдал две результативные передачи. В текущем сезоне он набрал 42 очка (20 голов + 22 ассиста) за 50 игр, повторив рекорды Павла Дацюка и Сергея Зубова.