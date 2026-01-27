Рейтинг@Mail.ru
Радулов повторил рекорд Дацюка и Зубова в КХЛ
22:31 27.01.2026
Радулов повторил рекорд Дацюка и Зубова в КХЛ
Нападающий ярославского "Локомотива" Александр Радулов повторил рекорд результативности для игроков старше 39 лет за один регулярный чемпионат Континентальной...
2026-01-27T22:31:00+03:00
2026-01-27T22:31:00+03:00
Радулов повторил рекорд Дацюка и Зубова в КХЛ

Радулов повторил рекорд результативности для игроков старше 39 лет в КХЛ

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Нападающий ярославского "Локомотива" Александр Радулов повторил рекорд результативности для игроков старше 39 лет за один регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается в Telegram-канале турнира.
Во вторник "Локомотив" в гостях обыграл петербургский СКА со счетом 3:1. Радулов забросил шайбу и отдал две результативные передачи. В текущем сезоне он набрал 42 очка (20 голов + 22 ассиста) за 50 игр, повторив рекорды Павла Дацюка и Сергея Зубова.
Радулов присоединился к "Локомотиву" в июне 2024 года. Он лучший бомбардир и снайпер команды в текущем сезоне. Форвард помог "Локомотиву" впервые в истории стать обладателем Кубка Гагарина.
Александр Радулов - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
СКА проиграл "Локомотиву" в матче, посвященном снятию блокады Ленинграда
27 января, 21:55
 
