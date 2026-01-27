https://ria.ru/20260127/radulov-2070655129.html
Радулов повторил рекорд Дацюка и Зубова в КХЛ
Радулов повторил рекорд Дацюка и Зубова в КХЛ - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Радулов повторил рекорд Дацюка и Зубова в КХЛ
Нападающий ярославского "Локомотива" Александр Радулов повторил рекорд результативности для игроков старше 39 лет за один регулярный чемпионат Континентальной... РИА Новости Спорт, 27.01.2026
2026-01-27T22:31:00+03:00
2026-01-27T22:31:00+03:00
2026-01-27T22:31:00+03:00
хоккей
спорт
александр радулов
павел дацюк
сергей зубов
локомотив (ярославль)
ска (санкт-петербург)
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040117397_0:0:2494:1403_1920x0_80_0_0_3dfe69431e8220109b8955741dd7bf09.jpg
https://ria.ru/20260127/ska-2070653450.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040117397_0:0:2228:1671_1920x0_80_0_0_b2f02a79aada134ab8cc7f5f81049966.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, александр радулов, павел дацюк, сергей зубов, локомотив (ярославль), ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Александр Радулов, Павел Дацюк, Сергей Зубов, Локомотив (Ярославль), СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Радулов повторил рекорд Дацюка и Зубова в КХЛ
Радулов повторил рекорд результативности для игроков старше 39 лет в КХЛ