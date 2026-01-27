"Айлендерс" благодаря 21 сейву Сорокина всухую обыграли "Филадельфию"

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Нью-Йорк Айлендерс" обыграл "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
27 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
14:29 • Жан-Габриэль Пажо
25:41 • Мэтью Барзал
(Исайя Джордж, Энтони Дюклер)
32:50 • Энтони Деанджелло
53:38 • Жан-Габриэль Пажо
Встреча в Филадельфии завершилась со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу гостей, у которых отличились Жан-Габриэль Пажо (15-я и 54-я минуты), Мэтью Барзал (26) и бывший защитник петербургского СКА Тони Деанджело (33).
Российский голкипер Илья Сорокин отразил 21 бросок по воротам и был признан первой звездой матча. Он провел шестой в сезоне и 28-й в карьере сухой матч. Также этот шатаут стал для него третьим в январе, что является лучшим показателем клуба в истории. Такого же результата в апреле 2021 года добивался другой российский вратарь клуба - Семен Варламов. Российский нападающий Максим Цыплаков отметился первой в сезоне голевой передачей. Также за 27 матчей он записал на свой счет одну шайбу.
"Айлендерс" с 61 очком занимают третье место в таблице Столичного дивизиона, "Филадельфия" (57 очков) идет строчкой ниже.
В другом матче дня передача российского нападающего Артемия Панарина помогла "Нью-Йорк Рейнджерс" победить на своей площадке "Бостон Брюинз" (4:3 ОТ).
Также хет-трик шведского защитника Маттиаса Экхольма принес "Эдмонтон Ойлерз" домашнюю победу над "Анахайм Дакс" (7:4), в составе которого три шайбы забросил финский нападающий Микаэль Гранлунд. "Эдмонтон" стал первым клубом в истории НХЛ, защитники которого в двух матчах подряд оформляли хет-трик - в предыдущей игре, против "Вашингтон Кэпиталз" (6:5), трижды отличился канадец Эван Бушар.