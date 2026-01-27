Рейтинг@Mail.ru
СМИ: защитник "МЮ" пропустит десять недель из-за травмы - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:44 27.01.2026 (обновлено: 14:51 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/dorgu-2070555698.html
СМИ: защитник "МЮ" пропустит десять недель из-за травмы
СМИ: защитник "МЮ" пропустит десять недель из-за травмы - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
СМИ: защитник "МЮ" пропустит десять недель из-за травмы
Защитник футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Патрик Доргу пропустит около десяти недель из-за травмы задней поверхности бедра, сообщает The Athletic. РИА Новости Спорт, 27.01.2026
2026-01-27T14:44:00+03:00
2026-01-27T14:51:00+03:00
футбол
спорт
майкл каррик
манчестер юнайтед
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012081155_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_951d5eb3d7fe56e47e554d3bf1737213.jpg
https://ria.ru/20260106/sulsher-2066671850.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012081155_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_cf0c1d47803600ee8015e8b17339701a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, майкл каррик, манчестер юнайтед, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Майкл Каррик, Манчестер Юнайтед, Английская премьер-лига (АПЛ)
СМИ: защитник "МЮ" пропустит десять недель из-за травмы

The Athletic: защитник "МЮ" Доргу пропустит около десяти недель из-за травмы

© ВК-аккаунт Лиги чемпионов УЕФАЭмблема "Манчестер Юнайтед"
Эмблема Манчестер Юнайтед - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© ВК-аккаунт Лиги чемпионов УЕФА
Эмблема "Манчестер Юнайтед". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Защитник футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Патрик Доргу пропустит около десяти недель из-за травмы задней поверхности бедра, сообщает The Athletic.
По информации источника, медицинский штаб клуба продолжает уточнять степень тяжести повреждения игрока. Окончательные сроки его возвращения на поле будут определены позднее. В случае подтверждения диагноза датчанин пропустит порядка восьми матчей и сможет вновь сыграть за "Манчестер Юнайтед" только после мартовского перерыва на матчи сборных.
Доргу получил травму в воскресном гостевом матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против лондонского "Арсенала" (3:2). В той встрече датчанин отметился забитым мячом. Футболист получил повреждение в результате столкновения с защитником хозяев Беном Уайтом. После игры главный тренер манкунианцев Майкл Каррик заявил, что Доргу почувствовал небольшую судорогу в ноге.
Доргу 21 год. В текущем сезоне датчанин принял участие в 24 играх, в которых забил три гола.
Уле-Гуннар Сульшер - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
"МЮ" рассматривает возвращение легенды на пост главного тренера, пишут СМИ
6 января, 23:07
 
ФутболСпортМайкл КаррикМанчестер ЮнайтедАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Ньюкасл
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Реал Мадрид
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    ФК Копенгаген
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Бавария
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аякс
    Олимпиакос
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Челси
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Карабах
    6
    0
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Тоттенхэм
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Марсель
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Галатасарай
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Юнион Сент-Жиллуаз
    Аталанта
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Вильярреал
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Айлендерс
    Рейнджерс
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Филадельфия
    5
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала