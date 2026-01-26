Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА четвертый раз по ходу сезона обыграл "Северсталь" в матче КХЛ
26.01.2026
ЦСКА четвертый раз по ходу сезона обыграл "Северсталь" в матче КХЛ
ЦСКА четвертый раз по ходу сезона обыграл "Северсталь" в матче КХЛ
ЦСКА на своем льду обыграл череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 26.01.2026
хоккей
ЦСКА четвертый раз по ходу сезона обыграл "Северсталь" в матче КХЛ

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. ЦСКА на своем льду обыграл череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 4:2 (2:1, 0:0, 2:1) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Павел Карнаухов (3-я минута), Денис Гурьянов (11), Иван Дроздов (56) и Виталий Абрамов (59). У "Северстали" дважды отличился Кирилл Танков (16, 60).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
26 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
ЦСКА
4 : 2
Северсталь
02:37 • Павел Карнаухов
(Иван Дроздов, Ivan Patrikhayev)
10:51 • Денис Гурьянов
15:36 • Иван Дроздов
(Ivan Patrikhayev)
18:23 • Виталий Абрамов
(Денис Зернов, Иван Дроздов)
15:37 • Кирилл Танков
(Данил Аймурзин, Михаил Ильин)
19:17 • Кирилл Танков
(Михаил Ильин, Данил Аймурзин)
ЦСКА четвертый раз по ходу сезона обыграл "Северсталь". Счет в очных противостояниях команд в текущем чемпионате стал 4-2.
Защитник "Северстали" Никита Камалов провел свой 500-й матч в лиге, его одноклубник Владимир Грудинин - 200-й. Отдавший две результативные передачи форвард череповчан Михаил Ильин записал на свой счет 100-е и 101-е очки в КХЛ.
ЦСКА, набрав 58 очков за 50 матчей, идет на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, где "Северсталь" (66 очков, 50 матчей) располагается на третьей позиции.
В следующем матче "Северсталь" 28 января на выезде сыграет против нижегородского "Торпедо", ЦСКА в этот же день в гостях встретится с московским "Динамо".
Хоккей
 
