ЦСКА четвертый раз по ходу сезона обыграл "Северсталь" в матче КХЛ

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. ЦСКА на своем льду обыграл череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

ЦСКА, набрав 58 очков за 50 матчей, идет на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, где "Северсталь" (66 очков, 50 матчей) располагается на третьей позиции.