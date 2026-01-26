Рамос договорился о покупке "Севильи", выяснили СМИ

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Футболист Серхио Рамос совместно с холдингом Five Eleven Capital достиг принципиальной договоренности о покупке испанской "Севильи", сообщает Cadena SER.
По информации источника, первоначальное предложение консорциума по вопросу приобретения команды составляет 450 миллионов евро. Группа инвесторов в ближайшие месяцы будет изучать финансовое положение, чтобы впоследствии окончательно оформить сделку.
Последним клубом Рамоса был мексиканский "Монтеррей", который он покинул в конце года по окончании контракта. На данный момент защитник находится без клуба. Рамос с 2005 по 2021 год также представлял мадридский "Реал", с которым стал пятикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов. С 2021 по 2023 год испанец выступал за французский "Пари Сен-Жермен", с которым стал двукратным чемпионом страны. В составе сборной Испании Рамос выиграл чемпионат мира (2010) и дважды - чемпионат Европы (2008, 2012).
