Рамос договорился о покупке "Севильи", выяснили СМИ - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
09:36 26.01.2026 (обновлено: 09:53 26.01.2026)
Рамос договорился о покупке "Севильи", выяснили СМИ
Рамос договорился о покупке "Севильи", выяснили СМИ
Футболист Серхио Рамос совместно с холдингом Five Eleven Capital достиг принципиальной договоренности о покупке испанской "Севильи", сообщает Cadena SER. РИА Новости Спорт, 26.01.2026
спорт, испания, серхио рамос, севилья, монтеррей, реал мадрид, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Испания, Серхио Рамос, Севилья, Монтеррей, Реал Мадрид, Лига чемпионов УЕФА
© AP Photo / Manu FernandezСерхио Рамос
Серхио Рамос. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Футболист Серхио Рамос совместно с холдингом Five Eleven Capital достиг принципиальной договоренности о покупке испанской "Севильи", сообщает Cadena SER.
В январе испанские СМИ сообщали, что Рамос возглавил группу инвесторов для покупки "Севильи". Футболист, которому 39 лет, выступал за клуб с 2004 по 2005 год, после чего снова вернулся в команду в 2023 году, проведя в ней один сезон.
По информации источника, первоначальное предложение консорциума по вопросу приобретения команды составляет 450 миллионов евро. Группа инвесторов в ближайшие месяцы будет изучать финансовое положение, чтобы впоследствии окончательно оформить сделку.
Последним клубом Рамоса был мексиканский "Монтеррей", который он покинул в конце года по окончании контракта. На данный момент защитник находится без клуба. Рамос с 2005 по 2021 год также представлял мадридский "Реал", с которым стал пятикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов. С 2021 по 2023 год испанец выступал за французский "Пари Сен-Жермен", с которым стал двукратным чемпионом страны. В составе сборной Испании Рамос выиграл чемпионат мира (2010) и дважды - чемпионат Европы (2008, 2012).
Нападающий Барселоны Роберт Левандовский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
"Барселона" в 2023 году просила Левандовского прекратить забивать голы
20 ноября 2025, 01:43
 
