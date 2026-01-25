Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" борется с двумя английскими клубами за футболиста "Галатасарая" - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:55 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/sara-2070149990.html
"Зенит" борется с двумя английскими клубами за футболиста "Галатасарая"
"Зенит" борется с двумя английскими клубами за футболиста "Галатасарая" - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
"Зенит" борется с двумя английскими клубами за футболиста "Галатасарая"
Петербургский футбольный клуб "Зенит" интересуется полузащитником турецкого "Галатасарая" Габриэлом Сарой, сообщает Palco do Esporte. РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T09:55:00+03:00
2026-01-25T09:55:00+03:00
спорт
галатасарай
зенит
сандерленд
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968901256_0:19:1080:627_1920x0_80_0_0_2edeb92f5a94925237d89006a4f250e1.jpg
https://ria.ru/20251208/futbol-2060468411.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968901256_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_a0ef11c04561573425d3321d5ca0483e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, галатасарай, зенит, сандерленд, английская премьер-лига (апл)
Спорт, Галатасарай, Зенит, Сандерленд, Английская премьер-лига (АПЛ)
"Зенит" борется с двумя английскими клубами за футболиста "Галатасарая"

"Зенит" заинтересовался футболистом "Галатасарая" Габриэлом Сарой

© Соцсети клубаСтадион "Галатасарая"
Стадион Галатасарая - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Соцсети клуба
Стадион "Галатасарая". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" интересуется полузащитником турецкого "Галатасарая" Габриэлом Сарой, сообщает Palco do Esporte.
По информации источника, трансфер 26-летнего бразильца также рассматривают клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) "Сандерленд" и "Лидс Юнайтед".
Воспитанник бразильского "Сан-Паулу" Сара перешел в "Галатасарай" из английского "Норвича" летом 2024 года. В текущем сезоне он провел за стамбульский клуб 28 матчей и забил четыре мяча.
Футболисты Зенита - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
"Зенит" сделал предложение по трансферу Джона Джона
8 декабря 2025, 00:59
 
СпортГалатасарайЗенитСандерлендАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Калгари
    Вашингтон
    1
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Сент-Луис
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Филадельфия
    3
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Ванкувер
    Нью-Джерси
    4
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сиэтл
    Анахайм
    2
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала