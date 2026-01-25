https://ria.ru/20260125/sara-2070149990.html
"Зенит" борется с двумя английскими клубами за футболиста "Галатасарая"
"Зенит" борется с двумя английскими клубами за футболиста "Галатасарая" - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
"Зенит" борется с двумя английскими клубами за футболиста "Галатасарая"
Петербургский футбольный клуб "Зенит" интересуется полузащитником турецкого "Галатасарая" Габриэлом Сарой, сообщает Palco do Esporte. РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T09:55:00+03:00
2026-01-25T09:55:00+03:00
2026-01-25T09:55:00+03:00
спорт
галатасарай
зенит
сандерленд
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968901256_0:19:1080:627_1920x0_80_0_0_2edeb92f5a94925237d89006a4f250e1.jpg
https://ria.ru/20251208/futbol-2060468411.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968901256_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_a0ef11c04561573425d3321d5ca0483e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, галатасарай, зенит, сандерленд, английская премьер-лига (апл)
Спорт, Галатасарай, Зенит, Сандерленд, Английская премьер-лига (АПЛ)
"Зенит" борется с двумя английскими клубами за футболиста "Галатасарая"
"Зенит" заинтересовался футболистом "Галатасарая" Габриэлом Сарой