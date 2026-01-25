Три передачи Сергачева помогли "Юте" победить в выездном матче НХЛ

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. "Юта Маммот" на выезде обыграла "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Нэшвилле, завершилась со счетом 5:2 (0:1, 3:1, 2:0) в пользу "Юты". В составе победителей отличились Клейтон Келлер (24-я минута), Майкл Карконе (26), Кайлер Ямамото (29), Барретт Хэйтон (52) и Джей Джей Петерка (58). У "Нэшвилла" шайбы забросили Стивен Стэмкос (4) и Джонатан Маршессо (37).
24 января 2026 • начало в 21:30
Завершен
03:43 • Стивен Стэмкос
36:39 • Джонатан Марчессо
23:00 • Клэйтон Келлер
25:13 • Майкл Карконе
28:10 • Кайлер Ямамото
51:02 • Барретт Хэйтон
(Дилан Гюнтер, Михаил Сергачев)
58:28 • Джон-Ясон Петерка
(Дилан Гюнтер, Барретт Хэйтон)
Российский защитник "Юты" Михаил Сергачев отметился тремя голевыми передачами. Всего на его счету 36 очков (7 голов + 29 передач) в 51 матче текущего сезона. Форвард "Юты" Даниил Бут не отметился результативными действиями.
"Юта" (58 очков), одержавшая пятую победу подряд, занимает четвертое место в Центральном дивизионе. "Нэшвилл" (52) располагается строчкой ниже.
В следующем матче "Юта" в гостях сыграет с "Тампой-Бэй Лайтнинг" в ночь на 27 января, а днем позже "Нэшвилл" на выезде встретится с "Бостон Брюинз".
