Три передачи Сергачева помогли "Юте" победить в выездном матче НХЛ
Хоккей
 
00:20 25.01.2026 (обновлено: 01:25 25.01.2026)
Три передачи Сергачева помогли "Юте" победить в выездном матче НХЛ
Три передачи Сергачева помогли "Юте" победить в выездном матче НХЛ
"Юта Маммот" на выезде обыграла "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 25.01.2026
https://ria.ru/20260114/but-2067730494.html
спорт, михаил сергачев, клейтон келлер, кайлер ямамото, юта маммот, нэшвилл предаторз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Михаил Сергачев, Клейтон Келлер, Кайлер Ямамото, Юта Маммот, Нэшвилл Предаторз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Три передачи Сергачева помогли "Юте" победить в выездном матче НХЛ

Три передачи Сергачева помогли "Юте" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ

© Соцсети клуба НХЛ "Юта"Защитник клуба НХЛ "Юта" Михаил Сергачев
Защитник клуба НХЛ Юта Михаил Сергачев - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Соцсети клуба НХЛ "Юта"
Защитник клуба НХЛ "Юта" Михаил Сергачев. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. "Юта Маммот" на выезде обыграла "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Нэшвилле, завершилась со счетом 5:2 (0:1, 3:1, 2:0) в пользу "Юты". В составе победителей отличились Клейтон Келлер (24-я минута), Майкл Карконе (26), Кайлер Ямамото (29), Барретт Хэйтон (52) и Джей Джей Петерка (58). У "Нэшвилла" шайбы забросили Стивен Стэмкос (4) и Джонатан Маршессо (37).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
24 января 2026 • начало в 21:30
Завершен
Нэшвилл
2 : 5
Юта
03:43 • Стивен Стэмкос
(Роман Йоси)
36:39 • Джонатан Марчессо
(Брэди Шей)
23:00 • Клэйтон Келлер
(Михаил Сергачев, Шон Дурци)
25:13 • Майкл Карконе
(Кайлер Ямамото)
28:10 • Кайлер Ямамото
(Михаил Сергачев, Шон Дурци)
51:02 • Барретт Хэйтон
(Дилан Гюнтер, Михаил Сергачев)
58:28 • Джон-Ясон Петерка
(Дилан Гюнтер, Барретт Хэйтон)
Российский защитник "Юты" Михаил Сергачев отметился тремя голевыми передачами. Всего на его счету 36 очков (7 голов + 29 передач) в 51 матче текущего сезона. Форвард "Юты" Даниил Бут не отметился результативными действиями.
"Юта" (58 очков), одержавшая пятую победу подряд, занимает четвертое место в Центральном дивизионе. "Нэшвилл" (52) располагается строчкой ниже.
В следующем матче "Юта" в гостях сыграет с "Тампой-Бэй Лайтнинг" в ночь на 27 января, а днем позже "Нэшвилл" на выезде встретится с "Бостон Брюинз".
"Юта" обыграла "Торонто" в матче НХЛ, Бут набрал два очка
14 января, 08:58
 
Хоккей
 
