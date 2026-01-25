Рейтинг@Mail.ru
"Атлетико" нанес крупное поражение "Мальорке"
Футбол
Футбол
 
18:12 25.01.2026
"Атлетико" нанес крупное поражение "Мальорке"
"Атлетико" нанес крупное поражение "Мальорке" - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
"Атлетико" нанес крупное поражение "Мальорке"
Мадридский "Атлетико" разгромил "Мальорку" в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 25.01.2026
футбол
спорт
мадрид
давид лопес
атлетико (мадрид)
мальорка
леванте
чемпионат испании по футболу
мадрид
спорт, мадрид, давид лопес, атлетико (мадрид), мальорка, леванте, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Мадрид, Давид Лопес, Атлетико (Мадрид), Мальорка, Леванте, Чемпионат Испании по футболу
"Атлетико" нанес крупное поражение "Мальорке"

"Атлетико" разгромил "Мальорку" в матче Ла Лиги

Футболисты "Атлетико"
Футболисты Атлетико - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Соцсети "Атлетико"
Футболисты "Атлетико" . Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Мадридский "Атлетико" разгромил "Мальорку" в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча прошла в воскресенье в Мадриде и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. По разу отличились Александр Сёрлот (22-я минута) и Тьяго Альмада (87), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник "Мальорки" Давид Лопес.
Соперники "Атлетико" забили уже четвертый автогол в текущем сезоне чемпионата Испании. Мадридский клуб является лидером сезона по этому показателю.
"Атлетико" (44 очка) занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Мальорка" (21) располагается на 16-й позиции.
В следующем туре "Атлетико" в гостях сыграет с "Леванте" 31 января, а "Мальорка" примет "Севилью" 2 февраля.
Чемпионат Испании по футболу
25 января 2026 • начало в 16:00
Завершен
Атлетико Мадрид
3 : 0
Мальорка
22‎’‎ • Александер Серлот
75‎’‎ • David Lopez (А)
87‎’‎ • Тиаго Альмада
Футбол Спорт Мадрид Давид Лопес Атлетико (Мадрид) Мальорка Леванте Чемпионат Испании по футболу
 
