"Атлетико" нанес крупное поражение "Мальорке"
Мадридский "Атлетико" разгромил "Мальорку" в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 25.01.2026
футбол
спорт
мадрид
давид лопес
атлетико (мадрид)
мальорка
леванте
чемпионат испании по футболу
"Атлетико" разгромил "Мальорку" в матче Ла Лиги