Чемпион Европы Нани стал игроком казахстанского "Актобе"
Чемпион Европы Нани стал игроком казахстанского "Актобе" - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Чемпион Европы Нани стал игроком казахстанского "Актобе"
Чемпион Европы в составе сборной Португалии Нани объявил о переходе в казахстанский футбольный клуб "Актобе". РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Чемпион Европы Нани стал игроком казахстанского "Актобе"
Чемпион Европы 2016 года Нани перешел в казахстанский "Актобе"