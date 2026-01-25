Рейтинг@Mail.ru
Чемпион Европы Нани стал игроком казахстанского "Актобе" - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:50 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/futbol-2070190584.html
Чемпион Европы Нани стал игроком казахстанского "Актобе"
Чемпион Европы Нани стал игроком казахстанского "Актобе" - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Чемпион Европы Нани стал игроком казахстанского "Актобе"
Чемпион Европы в составе сборной Португалии Нани объявил о переходе в казахстанский футбольный клуб "Актобе". РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T16:50:00+03:00
2026-01-25T16:50:00+03:00
футбол
спорт
португалия
россия
англия
нани
актобе
манчестер юнайтед
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/96621/26/966212637_0:0:2729:1536_1920x0_80_0_0_9beafc18ce6bda78b4c1fc5ebfe573e7.jpg
https://ria.ru/20260120/futbol-2069157813.html
португалия
россия
англия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/96621/26/966212637_0:0:2729:2048_1920x0_80_0_0_77bdcf08252b6eee67c5a8fd8e0dc88b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, португалия, россия, англия, нани, актобе, манчестер юнайтед, спортинг (лиссабон), лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Португалия, Россия, Англия, Нани, Актобе, Манчестер Юнайтед, Спортинг (Лиссабон), Лига чемпионов УЕФА
Чемпион Европы Нани стал игроком казахстанского "Актобе"

Чемпион Европы 2016 года Нани перешел в казахстанский "Актобе"

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкНани
Нани - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Нани. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Чемпион Европы в составе сборной Португалии Нани объявил о переходе в казахстанский футбольный клуб "Актобе".
Соглашение с португальским полузащитником рассчитано до конца 2026 года.
"Я счастлив присоединиться к "Актобе". Не могу дождаться возможности поспособствовать развитию клуба и футбола в Казахстане", - написал Нани на своей странице в соцсети Instagram*.
Нани 39 лет. Он представлял ряд клубов, включая португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанскую "Валенсию", турецкий "Фенербахче" и итальянский "Лацио". Полузащитник по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок Англии, а также становился двукратным обладателем Кубка английской лиги и победителем Лиги чемпионов в составе "Манчестер Юнайтед".
На его счету 111 матчей и 24 гола за сборную Португалии, с которой он выиграл чемпионат Европы в 2016 году.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Футболисты Кайрата - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Кайрат" первым лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов
20 января, 20:52
 
ФутболСпортПортугалияРоссияАнглияНаниАктобеМанчестер ЮнайтедСпортинг (Лиссабон)Лига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    26.01 16:30
    Авангард
    Адмирал
  • Хоккей
    26.01 17:00
    Автомобилист
    Амур
  • Хоккей
    26.01 19:00
    Торпедо НН
    Сибирь
  • Хоккей
    26.01 19:10
    Динамо Минск
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    26.01 19:30
    Динамо Москва
    Лада
  • Хоккей
    26.01 19:30
    Сочи
    Шанхайские Драконы
  • Хоккей
    26.01 19:30
    ЦСКА
    Северсталь
  • Футбол
    26.01 22:45
    Верона
    Удинезе
  • Футбол
    26.01 23:00
    Эвертон
    Лидс
  • Футбол
    26.01 23:00
    Жирона
    Хетафе
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала