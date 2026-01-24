Рейтинг@Mail.ru
Минтюков помог "Анахайму" обыграть "Сиэтл" в матче НХЛ
Хоккей
 
09:05 24.01.2026
Минтюков помог "Анахайму" обыграть "Сиэтл" в матче НХЛ
"Анахайм Дакс" одержал победу над "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. "Анахайм Дакс" одержал победу над "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сиэтле завершилась со счетом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) в пользу "Анахайма". В составе победителей шайбы забросили Каттер Готье (2-я минута), Райан Пелинг (16), Крис Крайдер (25) и российский защитник Павел Минтюков (59), который также отметился результативной передачей. У "Сиэтла" отличились Джаред Макканн (22) и Джейден Шварц (42).
На счету Минтюкова в текущем сезоне 14 очков (6 голов + 8 передач) в 46 играх.
"Анахайм" одержал шестую победу подряд в НХЛ. Команда, набрав 57 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона Западной конференции, где "Сиэтл" (53) располагается на шестом месте.
В другом матче "Нью-Джерси Девилз" в гостях обыграл "Ванкувер Кэнакс" со счетом 5:4 (1:0, 3:3, 1:1). Российский нападающий победившей команды Арсений Грицюк отдал результативную передачу. "Сан-Хосе Шаркс" дома одержал победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" - 3:1 (3:1, 0:0, 0:0).
