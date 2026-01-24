Минтюков помог "Анахайму" обыграть "Сиэтл" в матче НХЛ

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. "Анахайм Дакс" одержал победу над "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сиэтле завершилась со счетом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) в пользу "Анахайма". В составе победителей шайбы забросили Каттер Готье (2-я минута), Райан Пелинг (16), Крис Крайдер (25) и российский защитник Павел Минтюков (59), который также отметился результативной передачей. У "Сиэтла" отличились Джаред Макканн (22) и Джейден Шварц (42).
24 января 2026 • начало в 06:00
Завершен
21:55 • Джаред Маккенн
(Джордан Эберле, Мэттью Бенирс)
41:54 • Джейден Шварц
(Шейн Райт, Каапо Какко)
01:02 • Каттер Готье
(Джеффри Трюшон-Виль, Павел Минтюков)
15:24 • Райан Пелинг
(Йен Мур)
24:00 • Крис Крайдер
(Каттер Готье, Джексон Лакомб)
58:48 • Павел Минтюков
(Микаэль Гранлунд, Дрю Хеллесон)
На счету Минтюкова в текущем сезоне 14 очков (6 голов + 8 передач) в 46 играх.
"Анахайм" одержал шестую победу подряд в НХЛ. Команда, набрав 57 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона Западной конференции, где "Сиэтл" (53) располагается на шестом месте.
В другом матче "Нью-Джерси Девилз" в гостях обыграл "Ванкувер Кэнакс" со счетом 5:4 (1:0, 3:3, 1:1). Российский нападающий победившей команды Арсений Грицюк отдал результативную передачу. "Сан-Хосе Шаркс" дома одержал победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" - 3:1 (3:1, 0:0, 0:0).