Гол Дорофеева и два паса Барбашева принесли "Вегасу" победу над "Торонто"
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
05:43 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/khokkey-2070017263.html
Гол Дорофеева и два паса Барбашева принесли "Вегасу" победу над "Торонто"
Гол Дорофеева и два паса Барбашева принесли "Вегасу" победу над "Торонто"
Гол Дорофеева и два паса Барбашева принесли "Вегасу" победу над "Торонто"
Хоккеисты "Вегас Голден Найтс" обыграли "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 24.01.2026
2026-01-24T05:43:00+03:00
2026-01-24T05:43:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
торонто мейпл лифс
вегас голден найтс
иван барбашев
павел дорофеев (хоккей)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070016450_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69b720267d2addc8f870597c736111c7.jpg
https://ria.ru/20260124/khokkey-2069999541.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
национальная хоккейная лига (нхл), торонто мейпл лифс, вегас голден найтс, иван барбашев, павел дорофеев (хоккей)
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Торонто Мейпл Лифс, Вегас Голден Найтс, Иван Барбашев, Павел Дорофеев (хоккей)
Гол Дорофеева и два паса Барбашева принесли "Вегасу" победу над "Торонто"

Гол Дорофеева и две передачи Барбашева принесли "Вегасу" победу над "Торонто"

© REUTERS / Stephen R. SylvanieХоккеист "Вегас Голден Найтс" Павел Дорофеев
Хоккеист Вегас Голден Найтс Павел Дорофеев - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© REUTERS / Stephen R. Sylvanie
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Вегас Голден Найтс" обыграли "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
24 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Торонто
3 : 6
Вегас
20:13 • Джон Таварес
(Мэтью Найс, Матиас Маччелли)
30:04 • Скотт Лафтон
(Мэтью Найс)
38:19 • Бобби Макмэнн
(Макс Доми, Морган Райлли)
01:06 • Джек Айкел
(Марк Стоун, Иван Барбашев)
04:31 • Киган Колесар
(Йонас Рёндбьерг, Рейли Смит)
23:32 • Павел Дорофеев
25:16 • Braeden Bowman
(Таннер Лащински, Александр Хольц)
55:11 • Марк Стоун
(Иван Барбашев)
59:01 • Марк Стоун
(Джек Айкел, Расмус Андерссон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Торонто, завершилась победой гостей со счетом 6:3 (2:0, 2:3, 2:0). В составе "Вегаса" шайбы забросили Джек Айкел (2-я минута), Киган Колесар (5), российский нападающий Павел Дорофеев (24), Брэйден Боуман (26) и оформивший дубль Марк Стоун (56, 59). У "Торонто" отличились Джон Таварес (21), Скотт Лотон (31) и Бобби Макманн (39).
Российский форвард "Вегаса" Иван Барбашев отметился двумя голевыми передачами и был признан второй звездой встречи.
"Голден Найтс" одержали первую победу после двух поражений подряд. "Торонто" проиграл в третьем матче кряду.
Хоккеист Каролины Харрикейнз Александр Никишин - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Клуб НХЛ готова включить россиянина в сделку по обмену, пишут СМИ
01:16
 
Матч-центр
 
