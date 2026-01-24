Гол Дорофеева и два паса Барбашева принесли "Вегасу" победу над "Торонто"

Встреча, которая состоялась в Торонто, завершилась победой гостей со счетом 6:3 (2:0, 2:3, 2:0). В составе "Вегаса" шайбы забросили Джек Айкел (2-я минута), Киган Колесар (5), российский нападающий Павел Дорофеев (24), Брэйден Боуман (26) и оформивший дубль Марк Стоун (56, 59). У "Торонто" отличились Джон Таварес (21), Скотт Лотон (31) и Бобби Макманн (39).