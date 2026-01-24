Рейтинг@Mail.ru
Минское "Динамо" обыграло "Шанхайских драконов", Энэс побил рекорд клуба
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:44 24.01.2026
Минское "Динамо" обыграло "Шанхайских драконов", Энэс побил рекорд клуба
Минское "Динамо" обыграло "Шанхайских драконов", Энэс побил рекорд клуба
Минское "Динамо" обыграло "Шанхайских драконов", Энэс побил рекорд клуба

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Минское "Динамо" обыграло "Шанхайских драконов" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в субботу в Минске и завершилась со счетом 6:1 (2:0, 2:1, 2:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Сэм Энэс (1-я минута), Даниил Сотишвили (2), Тай Смит (29), Егор Бориков (30) и Станислав Галиев (50, 56). У "Шанхайских драконов" отличился Ник Меркли (25).
Энэс также отметился голевой передачей на Смита. Благодаря этому 32-летний американский нападающий набрал 59 очков (23+26) в 47 матчах текущего регулярного чемпионата, что стало новым клубным рекордом минского "Динамо" в КХЛ. Предыдущий рекорд принадлежал Шарлю Лингле, который набрал 58 очков (22+36) в сезоне-2014/15.
"Динамо", набрав 65 очков, поднялось на второе место в турнирной таблице Западной конференции. "Шанхайские драконы" (43) потерпели шестое поражение подряд и занимают девятую позицию. В следующем матче минчане примут уфимский "Салават Юлаев" 26 января, а "Шанхайские драконы" в тот же день на выезде встретятся с "Сочи".
Результаты других матчей:
"Ак Барс" (Казань) - "Сибирь" (Новосибирск) - 2:3 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1).
"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Барыс" (Астана) - 3:2 (1:0, 0:0, 2:2).
Хоккеисты нижегородского Торпедо - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
"Торпедо" всухую разгромило СКА в матче КХЛ
