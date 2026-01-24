Минское "Динамо" обыграло "Шанхайских драконов", Энэс побил рекорд клуба

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Минское "Динамо" обыграло "Шанхайских драконов" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в субботу в Минске и завершилась со счетом 6:1 (2:0, 2:1, 2:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Сэм Энэс (1-я минута), Даниил Сотишвили (2), Тай Смит (29), Егор Бориков (30) и Станислав Галиев (50, 56). У "Шанхайских драконов" отличился Ник Меркли (25).
Энэс также отметился голевой передачей на Смита. Благодаря этому 32-летний американский нападающий набрал 59 очков (23+26) в 47 матчах текущего регулярного чемпионата, что стало новым клубным рекордом минского "Динамо" в КХЛ. Предыдущий рекорд принадлежал Шарлю Лингле, который набрал 58 очков (22+36) в сезоне-2014/15.
"Динамо", набрав 65 очков, поднялось на второе место в турнирной таблице Западной конференции. "Шанхайские драконы" (43) потерпели шестое поражение подряд и занимают девятую позицию. В следующем матче минчане примут уфимский "Салават Юлаев" 26 января, а "Шанхайские драконы" в тот же день на выезде встретятся с "Сочи".
Результаты других матчей:
"Ак Барс" (Казань) - "Сибирь" (Новосибирск) - 2:3 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1).
"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Барыс" (Астана) - 3:2 (1:0, 0:0, 2:2).
