"Интер" одержал волевую победу и продлил беспроигрышную серию в Серии А

Встреча в Милане завершилась победой хозяев со счетом 6:2. В составе "Интера" мячи забили Петр Зелиньски (39-я минута, с пенальти), Лаутаро Мартинес (41), Франческо Эспозито (45+2), Федерико Димарко (82), Анж-Йоан Бонни (86) и Генрих Мхитарян (90+3). У "Пизы" дубль оформил Стефано Морео (11, 23).

"Интер" (52 очка) продлил беспроигрышную серию в чемпионате до десяти игр, один раз сыграв вничью. Подопечные Кристиана Киву возглавляют турнирную таблицу Серии А. "Пиза" (14) не побеждает на протяжении 11 матчей (5 ничьих, 6 поражений) и находится в зоне вылета в Серию B, занимая последнее, 20-е место.