"Интер" одержал волевую победу и продлил беспроигрышную серию в Серии А
Футбол
Футбол
 
01:02 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/inter-2069999094.html
"Интер" одержал волевую победу и продлил беспроигрышную серию в Серии А
"Интер" одержал волевую победу и продлил беспроигрышную серию в Серии А - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
"Интер" одержал волевую победу и продлил беспроигрышную серию в Серии А
Миланский "Интер" нанес разгромное поражение "Пизе" в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 24.01.2026
2026-01-24T01:02:00+03:00
2026-01-24T01:02:00+03:00
футбол
спорт
пётр зелиньский
лаутаро мартинес
федерико димарко
пиза
интер
серия а (чемпионат италии по футболу)
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Миланский "Интер" нанес разгромное поражение "Пизе" в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Милане завершилась победой хозяев со счетом 6:2. В составе "Интера" мячи забили Петр Зелиньски (39-я минута, с пенальти), Лаутаро Мартинес (41), Франческо Эспозито (45+2), Федерико Димарко (82), Анж-Йоан Бонни (86) и Генрих Мхитарян (90+3). У "Пизы" дубль оформил Стефано Морео (11, 23).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
23 января 2026 • начало в 22:45
Завершен
Интер М
6 : 2
Пиза
39‎’‎ • Петр Зелиньский (П)
41‎’‎ • Лаутаро Мартинес
(Федерико Димарко)
45‎’‎ • Франческо Пио Эспозито
(Алессандро Бастони)
82‎’‎ • Федерико Димарко
(Маркус Тюрам)
86‎’‎ • Анж-Йоан Бонни
(Федерико Димарко)
90‎’‎ • Генрих Мхитарян
11‎’‎ • Стефано Морео
23‎’‎ • Стефано Морео
(Маттео Трамони)
"Интер" (52 очка) продлил беспроигрышную серию в чемпионате до десяти игр, один раз сыграв вничью. Подопечные Кристиана Киву возглавляют турнирную таблицу Серии А. "Пиза" (14) не побеждает на протяжении 11 матчей (5 ничьих, 6 поражений) и находится в зоне вылета в Серию B, занимая последнее, 20-е место.
В следующем туре "Интер" 1 февраля сыграет в гостях с "Кремонезе". "Пиза" днем ранее примет "Сассуоло".
