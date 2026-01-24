"Бруклин" уступил "Бостону" в матче НБА, Демин набрал 6 очков

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. "Бостон Селтикс" одержал победу над "Бруклин Нетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Бруклине завершилась после двух овертаймов со счетом 130:126 (28:28, 21:27, 29:26, 26:23, 14:14, 12:8) в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Бостона" Пэйтон Притчард, который набрал 32 очка. Его одноклубник Джейлен Браун оформил трипл-дабл (27 очков + 10 подборов + 12 передач). У "Бруклина" больше всех очков набрал Майкл Портер (30).
Российский защитник Егор Демин набрал 6 очков, сделал 4 подбора и 2 передачи за почти 22 минуты игрового времени.
"Бруклин" потерпел четвертое поражение подряд в НБА. Команда (12 побед, 31 поражение) занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, где "Бостон" (28 побед, 16 поражений) располагается на втором месте.
Результаты других матчей дня:
"Детройт Пистонс" - "Хьюстон Рокетс" - 104:111;
"Атланта Хокс" - "Финикс Санз" - 110:103;
"Кливленд Кавальерс" - "Сакраменто Кингз" - 123:118;
"Мемфис Гриззлис" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 127:133;
"Оклахома-Сити Тандер" - "Индиана Пэйсерс" - 114:117;
"Милуоки Бакс" - "Денвер Наггетс" - 100:102;
"Портленд Трэйл Блэйзерс" - "Торонто Рэпторс" - 98:110.