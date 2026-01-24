Рейтинг@Mail.ru
"Бруклин" уступил "Бостону" в матче НБА, Демин набрал 6 очков - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
09:08 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/bruklin-2070031259.html
"Бруклин" уступил "Бостону" в матче НБА, Демин набрал 6 очков
"Бруклин" уступил "Бостону" в матче НБА, Демин набрал 6 очков - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
"Бруклин" уступил "Бостону" в матче НБА, Демин набрал 6 очков
"Бостон Селтикс" одержал победу над "Бруклин Нетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 24.01.2026
2026-01-24T09:08:00+03:00
2026-01-24T09:08:00+03:00
баскетбол
спорт
джейлен браун
майкл портер
егор демин
бостон селтикс
бруклин нетс
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051705854_0:0:2047:1152_1920x0_80_0_0_311b948c3910881120bc49a9f54353ea.jpg
https://ria.ru/20260124/futbol-2070007055.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051705854_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_42547ef38aad4c2b426121fa0fc7f06a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, джейлен браун, майкл портер, егор демин, бостон селтикс, бруклин нетс, нба
Баскетбол, Спорт, Джейлен Браун, Майкл Портер, Егор Демин, Бостон Селтикс, Бруклин Нетс, НБА
"Бруклин" уступил "Бостону" в матче НБА, Демин набрал 6 очков

"Бруклин" с Деминым уступил "Бостону" в матче НБА

© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. "Бостон Селтикс" одержал победу над "Бруклин Нетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Бруклине завершилась после двух овертаймов со счетом 130:126 (28:28, 21:27, 29:26, 26:23, 14:14, 12:8) в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Бостона" Пэйтон Притчард, который набрал 32 очка. Его одноклубник Джейлен Браун оформил трипл-дабл (27 очков + 10 подборов + 12 передач). У "Бруклина" больше всех очков набрал Майкл Портер (30).
НБА
24 января 2026 • начало в 03:30
Закончен в OT
Бруклин
126 : 130
Бостон
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский защитник Егор Демин набрал 6 очков, сделал 4 подбора и 2 передачи за почти 22 минуты игрового времени.
"Бруклин" потерпел четвертое поражение подряд в НБА. Команда (12 побед, 31 поражение) занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, где "Бостон" (28 побед, 16 поражений) располагается на втором месте.
Результаты других матчей дня:
"Детройт Пистонс" - "Хьюстон Рокетс" - 104:111;
"Атланта Хокс" - "Финикс Санз" - 110:103;
"Кливленд Кавальерс" - "Сакраменто Кингз" - 123:118;
"Мемфис Гриззлис" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 127:133;
"Оклахома-Сити Тандер" - "Индиана Пэйсерс" - 114:117;
"Милуоки Бакс" - "Денвер Наггетс" - 100:102;
"Портленд Трэйл Блэйзерс" - "Торонто Рэпторс" - 98:110.
Тринити Родман. - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Дочь чемпиона НБА Родмана стала самой высокооплачиваемой футболисткой
Вчера, 03:00
 
БаскетболСпортДжейлен БраунМайкл ПортерЕгор ДеминБостон СелтиксБруклин НетсНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Калгари
    Вашингтон
    1
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Сент-Луис
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Филадельфия
    3
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Ванкувер
    Нью-Джерси
    4
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сиэтл
    Анахайм
    2
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала