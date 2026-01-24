Рейтинг@Mail.ru
"Бавария" потерпела первое поражение в текущем сезоне Бундеслиги - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:33 24.01.2026 (обновлено: 05:29 25.01.2026)
https://ria.ru/20260124/bavariya-2070099495.html
"Бавария" потерпела первое поражение в текущем сезоне Бундеслиги
"Бавария" потерпела первое поражение в текущем сезоне Бундеслиги - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
"Бавария" потерпела первое поражение в текущем сезоне Бундеслиги
Мюнхенская "Бавария" дома проиграла "Аугсбургу" в матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-24T19:33:00+03:00
2026-01-25T05:29:00+03:00
футбол
спорт
бавария
аугсбург
бундеслига
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006093537_0:65:1080:673_1920x0_80_0_0_599c15c211e244f8966130ff5ef48070.jpg
https://ria.ru/20260117/futbol-2068553043.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006093537_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_e07d80ecbe4702a43a8636e2ca1b0a0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, бавария, аугсбург, бундеслига
Футбол, Спорт, Бавария, Аугсбург, Бундеслига
"Бавария" потерпела первое поражение в текущем сезоне Бундеслиги

"Бавария" потерпела первое поражение в этом сезоне Бундеслиги

© Соцсети вратаряМануэль Нойер
Мануэль Нойер - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Соцсети вратаря
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" дома проиграла "Аугсбургу" в матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча прошла в Мюнхене и завершилась победой гостей 2:1. У хозяев отличился Ито Хироки (23-я минута). Гостям победу принесли голы Артура Шавеса (75) и Ан-Ноа Массенго (81).
Бундеслига
24 января 2026 • начало в 17:30
Завершен
Бавария
1 : 2
Аугсбург
23‎’‎ • Хироки Ито
(Майкл Олисе)
75‎’‎ • Arthur Chaves
(Mert Komur)
81‎’‎ • Хан-Ноа Массенго
(Димитриос Яннулис)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Бавария" потерпела первое поражение в сезоне-2025/26 Бундеслиги и второе во всех турнирах. Ранее в рамках основного раунда Лиги чемпионов мюнхенцы уступили английскому "Арсеналу" со счетом 1:3 26 ноября.
"Аугсбург" обыграл "Баварию" впервые с сентября 2022 года. Последующие семь очных матчей в чемпионате и Кубке Германии завершились победами мюнхенской команды.
"Бавария" (50 очков) продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Германии. "Аугсбург" (19), который прервал серию из пяти матчей без побед, занимает 13-ю строчку. В следующем туре "Бавария" в гостях сыграет с "Гамбургом" 31 января, "Аугсбург" в тот же день примет "Санкт-Паули".

Результаты других матчей:

Гарри Кейн - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
"Бавария" разгромила "Лейпциг" в матче Бундеслиги
17 января, 22:39
 
ФутболСпортБаварияАугсбургБундеслига
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Калгари
    Вашингтон
    1
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Сент-Луис
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Филадельфия
    3
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Ванкувер
    Нью-Джерси
    4
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сиэтл
    Анахайм
    2
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала