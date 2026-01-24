"Бавария" потерпела первое поражение в текущем сезоне Бундеслиги

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" дома проиграла "Аугсбургу" в матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча прошла в Мюнхене и завершилась победой гостей 2:1. У хозяев отличился Ито Хироки (23-я минута). Гостям победу принесли голы Артура Шавеса (75) и Ан-Ноа Массенго (81).
24 января 2026 • начало в 17:30
Завершен
23’ • Хироки Ито
(Майкл Олисе)
75’ • Arthur Chaves
(Mert Komur)
81’ • Хан-Ноа Массенго
"Бавария" потерпела первое поражение в сезоне-2025/26 Бундеслиги и второе во всех турнирах. Ранее в рамках основного раунда Лиги чемпионов мюнхенцы уступили английскому "Арсеналу" со счетом 1:3 26 ноября.
"Аугсбург" обыграл "Баварию" впервые с сентября 2022 года. Последующие семь очных матчей в чемпионате и Кубке Германии завершились победами мюнхенской команды.
"Бавария" (50 очков) продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Германии. "Аугсбург" (19), который прервал серию из пяти матчей без побед, занимает 13-ю строчку. В следующем туре "Бавария" в гостях сыграет с "Гамбургом" 31 января, "Аугсбург" в тот же день примет "Санкт-Паули".
Результаты других матчей:
- "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Хоффенхайм" - 1:3;
- "Байер" - "Вердер" - 1:0;
- "Майнц" - "Вольфсбург" - 3:1;
- "Хайденхайм" - "Лейпциг" - 0:3.
