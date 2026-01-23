https://ria.ru/20260123/trener-2069791069.html
СМИ: бывшего тренера "Зенита" Луческу госпитализировали в Румынии
СМИ: бывшего тренера "Зенита" Луческу госпитализировали в Румынии - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
СМИ: бывшего тренера "Зенита" Луческу госпитализировали в Румынии
Главный тренер сборной Румынии по футболу Мирча Луческу был экстренно госпитализирован в Румынии из-за проблем с сердцем, обострившихся на фоне простуды,... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
СМИ: бывшего тренера "Зенита" Луческу госпитализировали в Румынии
