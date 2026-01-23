Рейтинг@Mail.ru
СМИ: бывшего тренера "Зенита" Луческу госпитализировали в Румынии - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Футбол
 
11:14 23.01.2026
СМИ: бывшего тренера "Зенита" Луческу госпитализировали в Румынии
СМИ: бывшего тренера "Зенита" Луческу госпитализировали в Румынии
СМИ: бывшего тренера "Зенита" Луческу госпитализировали в Румынии

ProSport: бывшего тренера "Зенита" Луческу госпитализировали в Румынии

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Главный тренер сборной Румынии по футболу Мирча Луческу был экстренно госпитализирован в Румынии из-за проблем с сердцем, обострившихся на фоне простуды, сообщает ProSport.
По данным источника, специалист был доставлен в больницу в Бухаресте на этой неделе. Во время зимних каникул Луческу простудился, ситуация осложнилась из-за проблем с сердцем и возраста тренера. В больнице состояние румынского специалиста ухудшилось. В 2009 году Луческу перенес экстренную операцию на сердце.
По состоянию здоровья Луческу не сможет присутствовать на январских сборах румынских клубов в Анталье. На них он планировал рассмотреть кандидатов в сборную на полуфинальный матч отборочного турнира чемпионата мира против команды Турции.
Луческу 80 лет, он возглавил сборную Румынии в августе 2024 года. Специалист один сезон работал в петербургском "Зените", с которым взял бронзовые медали чемпионата России и Суперкубок страны. В разные годы карьеры Луческу руководил итальянскими клубами "Пиза", "Брешия", "Реджана", "Интер", румынскими "Корвинулом" и "Рапидом", турецкими "Галатасараем" и "Бешикташем", донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".
Дан Петреску - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Петреску хочет закрыть гештальт в России, сообщил агент тренера
1 января, 14:13
 
ФутболВ миреРумынияБухарестАнталья (провинция)Мирча ЛуческуЗенитПизаИнтер
 
