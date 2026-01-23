Рейтинг@Mail.ru
Шнайдер не смогла выйти в четвертый круг Australian Open
Теннис
 
12:51 23.01.2026
Шнайдер не смогла выйти в четвертый круг Australian Open
Шнайдер не смогла выйти в четвертый круг Australian Open
Россиянка Диана Шнайдер не смогла выйти в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
теннис
спорт
australian open
диана шнайдер
мирра андреева
элина свитолина
спорт, australian open, диана шнайдер, мирра андреева, элина свитолина
Теннис, Спорт, Australian Open, Диана Шнайдер, Мирра Андреева, Элина Свитолина
Шнайдер не смогла выйти в четвертый круг Australian Open

Шнайдер не смогла выйти в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер не смогла выйти в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
23 января 2026 • начало в 11:10
Завершен
Элина Свитолина
2 : 07:66:3
Диана Шнайдер
В матче третьего раунда Шнайдер (23-й номер посева) уступила украинке Элине Свитолиной (12) со счетом 6:7 (4:7), 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 33 минуты.
В следующем раунде Свитолина встретится с победительницей встречи между россиянкой Миррой Андреевой (8) и румынкой Еленой-Габриэлой Рузе.
Рублев не смог выйти в четвертый круг Australian Open
Вчера, 12:09
 
Теннис, Спорт, Australian Open, Диана Шнайдер, Мирра Андреева, Элина Свитолина
 
