Шнайдер не смогла выйти в четвертый круг Australian Open
Россиянка Диана Шнайдер не смогла выйти в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
