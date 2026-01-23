https://ria.ru/20260123/real-2069969206.html
Тренер "Реала" Арбелоа сказал Александер-Арнольду искать новый клуб
Тренер "Реала" Арбелоа сказал Александер-Арнольду искать новый клуб - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Тренер "Реала" Арбелоа сказал Александер-Арнольду искать новый клуб
Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа заявил футболисту клуба Тренту Александер-Арнольду, что ему следует покинуть команду, сообщает El Nacional. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T19:29:00+03:00
2026-01-23T19:29:00+03:00
2026-01-23T19:29:00+03:00
футбол
спорт
англия
альваро арбелоа
реал мадрид
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038893265_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_8ff68f93580e125fc7748cb4519307c7.jpg
https://ria.ru/20260123/dinamo-2069917821.html
англия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038893265_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_2f97eea1011ff7ef11ce2e3d355e3d2b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, англия, альваро арбелоа, реал мадрид, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Англия, Альваро Арбелоа, Реал Мадрид, Лига чемпионов УЕФА
Тренер "Реала" Арбелоа сказал Александер-Арнольду искать новый клуб
El Nacional: тренер "Реала" Арбелоа сказал Александер-Арнольду искать новый клуб