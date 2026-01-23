Рейтинг@Mail.ru
Тренер "Реала" Арбелоа сказал Александер-Арнольду искать новый клуб
19:29 23.01.2026
Тренер "Реала" Арбелоа сказал Александер-Арнольду искать новый клуб
Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа заявил футболисту клуба Тренту Александер-Арнольду, что ему следует покинуть команду, сообщает El Nacional. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
спорт, англия, альваро арбелоа, реал мадрид, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Англия, Альваро Арбелоа, Реал Мадрид, Лига чемпионов УЕФА
Трент Александер-Арнольд
© Соцсети футболиста
Трент Александер-Арнольд. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа заявил футболисту клуба Тренту Александер-Арнольду, что ему следует покинуть команду, сообщает El Nacional.
По информации источника, он лично встретился с Александер-Арнольдом и сказал игроку, что не намерен давать ему игровое время, и заявил ему о необходимости искать новый клуб. Отмечается, что руководство команды рассматривает продажу игрока в летнее трансферное окно.
Александер-Арнольду 27 лет, он перешел в "Реал" летом по окончании контракта с английским "Ливерпулем", воспитанником которого является защитник. За "королевский клуб" англичанин провел 11 матчей во всех турнирах и не отметился забитыми мячами. С "Ливерпулем" Александер-Арнольд по два раза выиграл чемпионат Англии и Кубок английской лиги, а также Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Футбол
 
