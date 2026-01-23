Рейтинг@Mail.ru
Никишин легко уложил американца в драке в матче НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
09:37 23.01.2026
Никишин легко уложил американца в драке в матче НХЛ
Никишин легко уложил американца в драке в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Никишин легко уложил американца в драке в матче НХЛ
Российский защитник "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин подрался в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Чикаго Блэкхокс". РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Никишин легко уложил американца в драке в матче НХЛ

Никишин из "Каролины" устроил драку в матче НХЛ против "Чикаго"

Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин
Хоккеист Каролины Харрикейнз Александр Никишин - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : x.com/nhl
Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российский защитник "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин подрался в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Чикаго Блэкхокс".
В ночь на пятницу "Чикаго" в гостях обыграл "Каролину" в серии буллитов со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0). Во втором периоде Никишин провел силовой прием против канадского нападающего "Чикаго" Ника Лардиса, после чего подрался с вступившимся за партнера американцем Оливером Муром. Россиянин быстро перевел соперника на лед. Оба хоккеиста получили по пять минут штрафа.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
23 января 2026 • начало в 03:00
Закончен (Б)
Каролина
3 : 40:1
Чикаго
12:50 • Йоэль Нистрем
(Йеспери Котканиеми)
29:16 • Джордан Стаал
(Джордан Мартинук, Яккоб Славин)
54:20 • Jackson Blake
(Логан Станковен, Тейлор Холл)
65:01 • Андрей Свечников (П)
11:12 • Илья Михеев
24:35 • Nick Lardis
(Райан Донато, Oliver Moore)
53:38 • Коннор Мёрфи
(Тайлер Бертуцци, Илья Михеев)
65:01 • Коннор Бедард (П)
65:01 • Oliver Moore (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Никишину 24 года. Он был выбран "Каролиной" на драфте 2020 года под общим 69-м номером. В текущем сезоне защитник сыграл 50 матчей и набрал 20 очков (6 голов + 14 передач) в НХЛ.
