МЖД готовится к работе в морозы
16:13 23.01.2026
МЖД готовится к работе в морозы
Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) готовится к работе в морозы: в залах ожидания на вокзалах и в зданиях транспортно-пересадочных узлов (ТПУ)...
россия, роман вильфанд, ржд, гидрометцентр, москва
Россия, Роман Вильфанд, РЖД, Гидрометцентр, Москва
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПоезд прибывает на станцию "Минская" Киевского направления Московской железной дороги
Поезд прибывает на станцию Минская Киевского направления Московской железной дороги - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Поезд прибывает на станцию "Минская" Киевского направления Московской железной дороги. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) готовится к работе в морозы: в залах ожидания на вокзалах и в зданиях транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) проверено отопление, увеличено количество обходов и осмотров пути, токоприемники и контактная сеть обрабатываются антиобледенительными жидкостями, сообщили РИА Новости в компании.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал РИА Новости, что в эти выходные ночные температуры в столице опустятся до минус 20-25 градусов, а дневные температуры установятся в диапазоне минус 15-20 градусов.
"На МЖД проводится подготовка к работе в условиях низких температур. Железнодорожники принимают все меры для обеспечения бесперебойной работы магистрали. В залах ожидания на железнодорожных вокзалах, а также в зданиях ТПУ проведены ревизии систем отопления, поддерживается нормативный температурный режим, на вокзалах с постоянным пребыванием пассажиров подготовлены дополнительные тепловые пушки", - сообщили в МЖД.
Увеличено количество обходов и осмотров пути, в том числе с помощью диагностических комплексов. Ежедневно осуществляется мониторинг работы светофоров, стрелочных переводов и других устройств, очистка от снега и наледи стрелочных переводов. На электрических подстанциях проведена проверка оборудования.
"Локомотивные бригады проходят дополнительные инструктажи о порядке действий в сложных метеоусловиях. Токоприемники и контактная сеть обрабатываются антиобледенительными жидкостями. Организован непрерывный прогрев систем отопления вагонов пригородных поездов, находящихся не на маршрутах", - рассказали в МЖД.
Кроме того, на случай нештатных ситуаций сформированы аварийные бригады железнодорожников, подготовлена специальная техника.
Все железнодорожники магистрали, работающие на открытом воздухе, обеспечены теплой спецодеждой и спецобувью, защитными средствами от обморожения, отметили в компании.
РоссияРоман ВильфандРЖДГидрометцентрМосква
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
