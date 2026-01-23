МЖД готовится к работе в морозы

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) готовится к работе в морозы: в залах ожидания на вокзалах и в зданиях транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) проверено отопление, увеличено количество обходов и осмотров пути, токоприемники и контактная сеть обрабатываются антиобледенительными жидкостями, Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) готовится к работе в морозы: в залах ожидания на вокзалах и в зданиях транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) проверено отопление, увеличено количество обходов и осмотров пути, токоприемники и контактная сеть обрабатываются антиобледенительными жидкостями, сообщили РИА Новости в компании.

России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал РИА Новости, что в эти выходные ночные температуры в столице опустятся до минус 20-25 градусов, а дневные температуры установятся в диапазоне минус 15-20 градусов.

"На МЖД проводится подготовка к работе в условиях низких температур. Железнодорожники принимают все меры для обеспечения бесперебойной работы магистрали. В залах ожидания на железнодорожных вокзалах, а также в зданиях ТПУ проведены ревизии систем отопления, поддерживается нормативный температурный режим, на вокзалах с постоянным пребыванием пассажиров подготовлены дополнительные тепловые пушки", - сообщили в МЖД.

Увеличено количество обходов и осмотров пути, в том числе с помощью диагностических комплексов. Ежедневно осуществляется мониторинг работы светофоров, стрелочных переводов и других устройств, очистка от снега и наледи стрелочных переводов. На электрических подстанциях проведена проверка оборудования.

"Локомотивные бригады проходят дополнительные инструктажи о порядке действий в сложных метеоусловиях. Токоприемники и контактная сеть обрабатываются антиобледенительными жидкостями. Организован непрерывный прогрев систем отопления вагонов пригородных поездов, находящихся не на маршрутах", - рассказали в МЖД.

Кроме того, на случай нештатных ситуаций сформированы аварийные бригады железнодорожников, подготовлена специальная техника.