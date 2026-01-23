Рейтинг@Mail.ru
22:39 23.01.2026 (обновлено: 00:19 24.01.2026)
Победитель женского Кубка чемпионов получит рекордные призовые
Победитель женского Кубка чемпионов получит рекордные призовые
Победитель женского Кубка чемпионов получит рекордные призовые

Победитель Кубка чемпионов получит рекордные призовые в истории женского футбола

© Фото : KEYSTONE/Steffen SchmidtЛоготип ФИФА
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Победитель первого в истории Кубка чемпионов получит рекордные призовые в истории женского клубного футбола, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Соревнования пройдут в Лондоне. В первом полуфинале сыграют американский "Готэм" и бразильский "Коринтианс", во втором - английский "Арсенал" и марокканский ФАР. Обе встречи турнира пройдут 28 января, финал и матч за третье место - 1 февраля.
Победитель турнира получит рекордные 2,3 млн долларов, финалист - 1 млн. Полуфиналисты заработают по 200 тысяч. Выбывшие в первом и втором раундах новозеландский "Окленд Юнайтед" и китайский клуб "Ухань Чэгу Цзянда" получат по 100 тысяч долларов.
ФИФА объявила о создании новой премии
1 января, 08:35
 
