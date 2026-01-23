Победитель женского Кубка чемпионов получит рекордные призовые

https://ria.ru/20260123/kubok-2069992098.html
Победитель первого в истории Кубка чемпионов получит рекордные призовые в истории женского клубного футбола, сообщается на сайте Международной федерации футбола РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Победитель Кубка чемпионов получит рекордные призовые в истории женского футбола