"Динамо" проиграло "Ладе", потерпев пятое поражение в КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
20:19 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/kkhl-2069976207.html
"Динамо" проиграло "Ладе", потерпев пятое поражение в КХЛ
"Динамо" проиграло "Ладе", потерпев пятое поражение в КХЛ - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
"Динамо" проиграло "Ладе", потерпев пятое поражение в КХЛ
Тольяттинская "Лада" обыграла московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T20:19:00+03:00
2026-01-23T20:19:00+03:00
хоккей
спорт
тольятти
владислав сёмин
никита сетдиков
максим мамин
динамо (минск)
лада
тольятти
Новости
ru-RU
спорт, тольятти, владислав сёмин, никита сетдиков, максим мамин, динамо (минск), лада, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Тольятти, Владислав Сёмин, Никита Сетдиков, Максим Мамин, Динамо (Минск), Лада, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Динамо" проиграло "Ладе", потерпев пятое поражение в КХЛ

"Динамо" проиграло "Ладе" и потерпело 5-е поражение в последних шести матчах КХЛ

Хоккей. КХЛ. Динамо (Москва) - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва). Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Тольяттинская "Лада" обыграла московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Тольятти завершилась победой хозяев со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). В составе "Лады" шайбы забросили Владислав Семин (14-я минута) и Никита Сетдиков (22). У "Динамо" отличился Максим Мамин (34).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
23 января 2026 • начало в 18:00
Завершен
Лада
2 : 1
Динамо Москва
13:47 • Владислав Семин
(Артур Тянулин, Riley Sawchuk)
01:41 • Никита Сетдиков
(Yegor Morozov, Иван Романов)
13:08 • Максим Мамин
(Кирилл Адамчук, Владислав Подъяпольский)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сухая серия голкипера "Лады" Александра Трушкова прервалась на отметке 163 минуты и 22 секунды. Он установил клубный рекорд, превзойдя достижение Василия Кошечкина - 148 минут и 2 секунды в сезоне-2008/09.
"Лада" (36 очков), одержавшая третью победу подряд, занимает предпоследнее, десятое место в таблице Западной конференции, где "Динамо" (58) идет пятым. Команда Вячеслава Козлова потерпела пятое поражение в шести последних матчах регулярного чемпионата.
В следующем матче "Динамо" примет "Ладу". Встреча состоится 26 января.
22 января, 22:02
 
Хоккей
 
Матч-центр
 
