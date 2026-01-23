"Динамо" проиграло "Ладе", потерпев пятое поражение в КХЛ

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Тольяттинская "Лада" обыграла московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Тольятти завершилась победой хозяев со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). В составе "Лады" шайбы забросили Владислав Семин (14-я минута) и Никита Сетдиков (22). У "Динамо" отличился Максим Мамин (34).
23 января 2026 • начало в 18:00
Завершен
13:47 • Владислав Семин
(Артур Тянулин, Riley Sawchuk)
01:41 • Никита Сетдиков
(Yegor Morozov, Иван Романов)
13:08 • Максим Мамин
(Кирилл Адамчук, Владислав Подъяпольский)
Сухая серия голкипера "Лады" Александра Трушкова прервалась на отметке 163 минуты и 22 секунды. Он установил клубный рекорд, превзойдя достижение Василия Кошечкина - 148 минут и 2 секунды в сезоне-2008/09.
"Лада" (36 очков), одержавшая третью победу подряд, занимает предпоследнее, десятое место в таблице Западной конференции, где "Динамо" (58) идет пятым. Команда Вячеслава Козлова потерпела пятое поражение в шести последних матчах регулярного чемпионата.
В следующем матче "Динамо" примет "Ладу". Встреча состоится 26 января.
"Торпедо" разгромило "Шанхайских драконов" в матче КХЛ
22 января, 22:02