Горбунов выиграл спринт классическим стилем на седьмом этапе Кубка России
Горбунов выиграл спринт классическим стилем на седьмом этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Горбунов выиграл спринт классическим стилем на седьмом этапе Кубка России
Иван Горбунов и Елизавета Пантрина выиграли спринтерские гонки классическим стилем в рамках седьмого этапа Кубка России, проходящего в селе Выльгорт (Коми). РИА Новости Спорт, 23.01.2026
