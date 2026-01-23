Рейтинг@Mail.ru
Горбунов выиграл спринт классическим стилем на седьмом этапе Кубка России
Лыжные гонки
 
15:21 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/gorbunov-2069892418.html
Горбунов выиграл спринт классическим стилем на седьмом этапе Кубка России
Горбунов выиграл спринт классическим стилем на седьмом этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Горбунов выиграл спринт классическим стилем на седьмом этапе Кубка России
Иван Горбунов и Елизавета Пантрина выиграли спринтерские гонки классическим стилем в рамках седьмого этапа Кубка России, проходящего в селе Выльгорт (Коми). РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T15:21:00+03:00
2026-01-23T15:21:00+03:00
лыжные гонки
спорт
республика коми
татьяна сорина
сергей ардашев
александр большунов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859763948_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_132a0854d0854b5c306df534fc911d52.jpg
https://ria.ru/20260123/bolshunov-2069876684.html
республика коми
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт, республика коми, татьяна сорина, сергей ардашев, александр большунов
Лыжные гонки, Спорт, Республика Коми, Татьяна Сорина, Сергей Ардашев, Александр Большунов
Горбунов выиграл спринт классическим стилем на седьмом этапе Кубка России

Горбунов и Пантрина выиграли спринты классическим стилем на 7-м этапе Кубка РФ

Лыжные гонки. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Иван Горбунов и Елизавета Пантрина выиграли спринтерские гонки классическим стилем в рамках седьмого этапа Кубка России, проходящего в селе Выльгорт (Коми).
В финале Пантрина победила с результатом 3 минуты 30,54 секунды, опередив Ольгу Сергееву (отставание - 0,07 секунды) и Татьяну Сорину (+0,85).
Горбунов в финале показал результат 2 минуты 57,12 секунды. Вторым стал Сергей Ардашев (+0,61), третьим - Владислав Осипов (+0,68). Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов не смог преодолеть четвертьфинальную стадию.
В субботу на Кубке России пройдут гонки с раздельным стартом классическим стилем.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Большунов не смог выйти в полуфинал спринта на этапе Кубка России
Вчера, 14:18
 
Лыжные гонкиСпортРеспублика КомиТатьяна СоринаСергей АрдашевАлександр Большунов
 
