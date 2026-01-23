Трипл-дабл Эмбиида помог "Филадельфии" обыграть "Хьюстон" в НБА

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. "Филадельфия Севенти Сиксерс" одержала победу над "Хьюстон Рокетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Пенсильвании завершилась в овертайме со счетом 128:122 (32:34, 36:27, 22:27, 25:27, 13:7) в пользу "Филадельфии". Самыми результативными игроками встречи стали форвард "Хьюстона" Кевин Дюрант и защитник "Филадельфии" Тайриз Макси, которые набрали по 36 очков. В активе Макси также дабл-дабл (10 передач). Центровой победившей команды Джоэл Эмбиид оформил трипл-дабл (32 очка + 15 подборов + 10 передач).
23 января 2026 • начало в 03:00
Закончен в OT
"Филадельфия" (24 победы, 19 поражений) занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Хьюстон" (26 побед, 16 поражений) располагается на четвертой строчке на Западе.
Результаты других матчей дня:
"Вашингтон Уизардс" - "Денвер Наггетс" - 97:107;
"Орландо Мэджик" - "Шарлотт Хорнетс" - 97:124;
"Даллас Маверикс" - "Голден Стэйт Уорриорз" - 123:115;
"Миннесота Тимбервулвз" - "Чикаго Буллз" - 115:120;
"Юта Джаз" - "Сан-Антонио Спёрс" - 109:126;
"Лос-Анджелес Клипперс" - "Лос-Анджелес Лейкерс" - 112:104;
"Портленд Трэйл Блэйзерс" - "Майами Хит" - 127:110.
