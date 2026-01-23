https://ria.ru/20260123/bako-2069929380.html
"Зенит" подписал контракт с бывшим баскетболистом УНИКСа
"Зенит" подписал контракт с бывшим баскетболистом УНИКСа
Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" на своем сайте объявил о подписании контракта с бельгийским центровым Исмаэлем Бако. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
