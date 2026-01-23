Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" подписал контракт с бывшим баскетболистом УНИКСа - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
17:11 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/bako-2069929380.html
"Зенит" подписал контракт с бывшим баскетболистом УНИКСа
"Зенит" подписал контракт с бывшим баскетболистом УНИКСа - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
"Зенит" подписал контракт с бывшим баскетболистом УНИКСа
Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" на своем сайте объявил о подписании контракта с бельгийским центровым Исмаэлем Бако. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T17:11:00+03:00
2026-01-23T17:11:00+03:00
баскетбол
спорт
бельгия
зенит (санкт-петербург)
уникс
единая лига втб
евролига
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069928699_0:65:1080:673_1920x0_80_0_0_e8137eacf08c628d0626d21f1a1c6d4c.jpg
https://ria.ru/20260123/elatontsev-2069779282.html
бельгия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069928699_77:0:1036:719_1920x0_80_0_0_5a0c19be876ae9b69debc6a78d2f780f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, бельгия, зенит (санкт-петербург), уникс, единая лига втб, евролига
Баскетбол, Спорт, Бельгия, Зенит (Санкт-Петербург), УНИКС, Единая Лига ВТБ, Евролига
"Зенит" подписал контракт с бывшим баскетболистом УНИКСа

"Зенит" подписал контракт с бельгийцем Бако

© Фото : БК "Уникс"Исмаэль Бако
Исмаэль Бако - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : БК "Уникс"
Исмаэль Бако. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" на своем сайте объявил о подписании контракта с бельгийским центровым Исмаэлем Бако.
Контракт с 30-летним игроком, который станет первым бельгийцем в "Зените", рассчитан до конца сезона-2025/26.
С 2023 по 2025 год Бако выступал в Единой лиге ВТБ за казанский УНИКС. Последней командой центрового был "Париж", с которым в сезоне-2025/26 бельгиец принял участие в десяти матчах чемпионата Франции (4,8 очка, 3,8 подбора, 0,5 блок-шота), в девяти играх Евролиги (2,6 очка, 1,9 подбора, 0,6 блок-шота) и двух встречах Кубка страны.
С 2017 года Бако вызывается в основную сборную Бельгии, он принимал участие в чемпионатах Европы 2017, 2022 и 2025 годов.
Девон Акун-Перселл и Кирилл Елатонцев в матче за 3-е место баскетбольного турнира Единая лига ВТБ в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В РФБ назвали причины скандального отъезда российского баскетболиста в США
Вчера, 10:32
 
БаскетболСпортБельгияЗенит (Санкт-Петербург)УНИКСЕдиная Лига ВТБЕвролига
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Калгари
    Вашингтон
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Даллас
    Сент-Луис
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    1-й период
    Колорадо
    Филадельфия
    0
    1
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Ванкувер
    Нью-Джерси
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сиэтл
    Анахайм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала